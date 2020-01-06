TÜGVA'dan ilçelere atama - Son Dakika
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TÜGVA'dan ilçelere atama

6 saat önce

TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, 5 ilçeye yeni atama gerçekleştirdiklerini söyledi.

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TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, 5 ilçeye yeni atama gerçekleştirdiklerini söyledi.


Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, Malatya'da hali hazırda iki ilçede temsilcilerinin bulunduğunu belirterek son atama ile birlikte 5 ilçede daha aktif olarak hizmet vermeye başladıklarını söyledi.


Kent merkezinin yanı sıra ilçelerde de gençlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini belirten Demir, "Orta okul ve lise çağındaki öğrencilere yönelik yarışmalar, faaliyetler, etkinlikler, yaz okulları programlarımız olacak. Gençlerin milli ve manevi değerlere göre yetişmesine öncülük edecek ilçe temsilciliklerimize bu noktada çok önem veriyor. Daha önce Doğanşehir ve Kuluncak'ta temsilciklerimiz vardı şimdi 5 ilçe ile birlikte toplam 7 ilçede aktif çalışacağız" diye konuştu.


TÜGVA olarak şuanda 200 öğrenci kapasiteli erkek öğrenci yurtlarının da bulunduğunu ifade eden Demir, Kongre ve Kültür Merkezi yanında bulunan temsilciliklerinde de kitap kafeleri ile öğrencilere her zaman hizmet verdiklerini söyledi.


Malatya'da ilçelere atanana temsilciler ise şekilde:


"Akçadağ Muhammet Furkan Saklı, Battalgazi Tarık İnce, Darende Adem Çiçek, Kale Muhammet Gökhan, Yeşilyurt Mehmet Küllü, Doğanşehir Alper Erdoğan, Kuluncak Ersin Boyraz" - MALATYA

Mesut Demir, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:22 Kaynak: İHA
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