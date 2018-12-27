Son Dakika Haberleri: Tügva'dan, "Kariyer Günleri" Etkinliği

Tügva'dan, "Kariyer Günleri" Etkinliği

51 dakika önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şubesi tarafından "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.

Tügva'dan,
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye Şubesi tarafından "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.


TÜGVA Lise Koordinatörü Mustafa Sarıaslan, Toprakkale ilçesi Şehit İbrahim Etiz Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, lise öğrencilerine yönelik faaliyetleri önemsediklerini belirtti.


Geleceğin teminatı gençlere güvendiklerini ifade eden Sarıaslan, "Kentteki lise okullarında 'Gönül Coğrafyamız Kudüs', 'Medeniyet Konferansları' ve 'Kariyer Günleri' programlarıyla gençlerimize yol göstermeye gayret ediyoruz. Bizlere destek veren il temsilcimize ve üyelerimize teşekkür ederiz." dedi.

TÜGVA İl Temsilcisi Avukat Talha Akif Gürbüz, katılımcılara avukatlık mesleği ve hukuk sistemini konularında bilgi verdi.

Okul Müdürü Mehmet Öztürk, TÜGVA İl Temsilcisi Talha Akif Gürbüz ve yönetimine teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 05:36 Kaynak: AA

Osmaniye, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Köprü ve Otoyollardan Devlete Para Yağdı Yapımı Devam Eden Yusufeli Barajı Nedeniyle Sular Altında Kalacak Olan Yusufeli İlçesi 7. Kez Taşınacak

Elon Musk: Supercharger Ağı Türkiye'ye Uzanacak Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 18:27:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tügva'dan, "Kariyer Günleri" Etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]