Tügva'dan, "Kariyer Günleri" Etkinliği

Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmaniye
Şubesi tarafından "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
TÜGVA Lise Koordinatörü Mustafa Sarıaslan, Toprakkale
ilçesi Şehit İbrahim Etiz Anadolu Lisesinde düzenlenen etkinlikte, lise öğrencilerine yönelik faaliyetleri önemsediklerini belirtti.
Geleceğin teminatı gençlere güvendiklerini ifade eden Sarıaslan, "Kentteki lise okullarında 'Gönül Coğrafyamız Kudüs
', 'Medeniyet Konferansları' ve 'Kariyer Günleri' programlarıyla gençlerimize yol göstermeye gayret ediyoruz. Bizlere destek veren il temsilcimize ve üyelerimize teşekkür ederiz." dedi.
TÜGVA İl Temsilcisi Avukat Talha Akif Gürbüz, katılımcılara avukatlık mesleği ve hukuk sistemini konularında bilgi verdi. Okul Müdürü
Mehmet Öztürk, TÜGVA İl Temsilcisi Talha Akif Gürbüz ve yönetimine teşekkür etti.