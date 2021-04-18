TÜGVA'dan Kozan'da ihtiyaç sahiplerine ramazan pidesi - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kozan temsilciliğince Genç Kızılay iş birliğinde ilçede ihtiyaç sahibi ailelere ramazan pidesi dağıtıldı.
TÜGVA Kozan Temsilcisi Özgür Çoban, üyelerinin kendi aralarında biriktirdikleri harçlıklarla aldıkları ramazan pidelerini dağıtmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
Çoban, Varsaklar, Ağlıboğaz ve Poskabasakal mahallelerinde 1000 ramazan pidesini ihtiyaç sahiplerine verdiklerini kaydetti.
Genç Kızılay İlçe Başkanı Osman Uçar da ramazan boyunca ihtiyaç sahiplerine desteklerinin süreceğini belirtti.
Kaynak: AA
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