Son Dakika Haberleri: TÜGVA'dan lise öğrencilerine yönelik yaz kampı
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TÜGVA'dan lise öğrencilerine yönelik yaz kampı

50 dakika önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun ve Trabzon yaşayan lise öğrencilerine yönelik yaz kampı düzenlendi.

TÜGVA'dan lise öğrencilerine yönelik yaz kampı, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun ve Trabzon yaşayan lise öğrencilerine yönelik yaz kampı düzenlendi.
TÜGVA Samsun Temsilciliğince Nebiyan dağında gerçekleştirilen yaz okulu ve gençlik kampına Samsun ve Trabzon'dan 40 kız öğrenci katıldı.
İl Temsilcisi Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, yaz okuluna katılan gençler için bowling, atıcılık, voleybol, satranç, ebru sanatı, okçuluk, masa tenisi, badminton, tenis, doğa yürüyüşü ve hayvanat bahçesi gezisi etkinliği düzenlediklerini belirtti.
Yaz okuluna katılan bazı kız öğrencilerin hayatlarında ilk kez kamp yaptığına işaret eden Demir, "Nebiyan dağında Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğüne ait İzcilik Kamp Merkezimizde gençlerimizi doğa ile buluşturuyoruz. Birçok sosyal aktivitelere katılan gençlerimize burada Kur'an-ı Kerim, Peygamber Efendimiz'in hayatı, itikat ve ahlak konularında da eğitim veriyoruz. Amacımız sadece gençlerimizi eğlendirmek değil aynı zamanda şuur kazandırmak, yeni dostluklar kurarak kardeşlik bağlarını güçlendirmek, nihayetinde ümmet bilincini temin etmektir." ifadesini kullandı.
Trabzon, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 09:38 Kaynak: AA
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