TÜGVA'dan Rektör Erdal'a ziyaret - Son Dakika

TÜGVA'dan Rektör Erdal'a ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert ve beraberindeki heyet, Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Fuat Erdal'ı ziyaret etti. Rektörlük Ofisi'nde gerçekleşen ziyarette TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal'a hayırlı olsun dileklerini ileterek çalışmalarında başarılar diledi. Olası işbirliklerinin konuşulduğu ziyarette Rektör Erdal duyduğu memnuniyeti dile getirerek TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Sert'e ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Ziyaret, hediye takdimi ve fotoğraf çekiminin ardından Rektör Erdal'ın, TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert ve beraberindeki heyeti uğurlamasıyla sona erdi. - ESKİŞEHİR

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2020 04:16

Kaynak: İHA

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