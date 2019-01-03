Tügva'dan Sabah Namazı Buluşması
1 saat önce
TÜGVA Sincik İlçe Temsilciliği 'Gelmeden Kıyamet Gel Kıyam Et' sloganıyla Sabah Namazı programı gerçekleştirdi.
TÜGVA Sincik
İlçe Temsilciliği 'Gelmeden Kıyamet Gel Kıyam Et' sloganıyla Sabah
Namazı programı gerçekleştirdi. Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sincik İlçe Temsilciliği 'Gelmeden Kıyamet Gel Kıyam Et' sloganıyla başlattığı Sabah Namazı programında bu hafta liseli gençlerle buluştu. Her hafta Sabah Namazı buluşmaları gerçekleştiren vakıf, manevi buluşmaları yaygınlaştırarak sürdürüyor.
TÜGVA Sincik İlçe Temsilcisi Mustafa Çoban
, Türkiye Gençlik Vakfı Sincik temsilciliği olarak her yönüyle donanımlı gençlerin yetişmesi için sabah namazı buluşmalarına devam etiklerini söyledi. Gençlerin maneviyat ve değerlerle buluşması için çaba sarf ettiklerini belirten Çoban, "Kıyamet gelmeden kıyam edilmesi ve Allah'ın huzuruna varılmasının anlamlı bir sloganla bütünleştirildiği sabah namazı buluşmalarımız devam ediyor. Sincik TÜGVA temsilciliği olarak camilerimizin gençler tarafından yetim bırakıldığını, özellikle sabah ve yatsı namazlarına gençlerin iştirak etmelerine dikkat çekmek için sabah namazı buluşmalarımız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 03:40 Kaynak: İHA
Ünlü Model Elsa Hosk, Fit Vücudunun Sırrını Açıkladı
200 Yılı Aşkın Süredir Bölgede Üretilen Van Otlu Peyniri Tescillendi
Meteorolojiden Sonra AKOM da İstanbul'a Şiddetli Kar Uyarısı Yaptı
Kesin İhraç Talebiyle Disipline Sevk Edilen MHP Milletvekili Erhan Usta'dan İlk Yorum: Cumhurbaşkanı'na Teşekkür Ediyorum