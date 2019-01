Tügva'dan Sabah Namazı Buluşması

TÜGVA Sincik İlçe Temsilciliği 'Gelmeden Kıyamet Gel Kıyam Et' sloganıyla Sabah Namazı programı gerçekleştirdi. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sincik İlçe Temsilciliği 'Gelmeden Kıyamet Gel Kıyam Et' sloganıyla başlattığı Sabah Namazı programında bu hafta liseli gençlerle buluştu. Her hafta Sabah Namazı buluşmaları gerçekleştiren vakıf, manevi buluşmaları yaygınlaştırarak sürdürüyor.TÜGVA Sincik İlçe Temsilcisi Mustafa Çoban , Türkiye Gençlik Vakfı Sincik temsilciliği olarak her yönüyle donanımlı gençlerin yetişmesi için sabah namazı buluşmalarına devam etiklerini söyledi. Gençlerin maneviyat ve değerlerle buluşması için çaba sarf ettiklerini belirten Çoban, "Kıyamet gelmeden kıyam edilmesi ve Allah'ın huzuruna varılmasının anlamlı bir sloganla bütünleştirildiği sabah namazı buluşmalarımız devam ediyor. Sincik TÜGVA temsilciliği olarak camilerimizin gençler tarafından yetim bırakıldığını, özellikle sabah ve yatsı namazlarına gençlerin iştirak etmelerine dikkat çekmek için sabah namazı buluşmalarımız devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN