Tügva'dan "Samsun'da Genç Olmak" Fotoğraf Yarışması
50 dakika önce
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilciliği tarafından "Samsun'da Genç Olmak" konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.
Türkiye
Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun
İl Temsilciliği tarafından "Samsun'da Genç Olmak" konulu fotoğraf yarışması düzenlendi.
TÜGVA Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir
yaptığı açıklamada, Karadeniz Bölgesi
'nin önemli şehirlerinden Samsun'da, gençlerin kendi objektiflerinden şehirdeki sportif, kültürel ve sanatsal hayatı yansıtabilecekleri bir yarışma düzenlediklerini belirtti.
Demir, birincilik ve ikincilik ödüllerinin profesyonel fotoğraf makinesi ile çekilen fotoğraflara, üçüncülük ödülünün ise cep telefonu ile çekilen fotoğrafa verileceğini söyledi.
Demir, yarışmaya katılmak isteyen gençlerin öncelikle TÜGVA Samsun internet sitesindeki başvuru formunu doldurmaları ve sonrasında yarışmaya katılacakları fotoğrafı Twitter
hesabından @tugvasamsun etiketiyle paylaşmaları gerektiğini kaydetti.
Son başvuru tarihi 1 Mayıs
2019 olarak belirlenen yarışmada birinciliği elde eden Kudüs
gezisiyle ödüllendirilecek; ikinciye profesyonel fotoğraf makinesi, üçüncüye ise tablet hediye edilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:02 Kaynak: AA
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