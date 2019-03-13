Tügva'dan Samsun Üniversitesine Ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir ile yönetim kurulu üyeleri, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir ile yönetim kurulu üyeleri, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'ı ziyaret etti.



Projeleri hakkında Aydın'a bilgi veren Demir, üniversite-vakıf paydaşlığında bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif projelerin birlikte uygulanabileceğini söyledi.



Gençlerin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar yapmaya önem verdiklerinin altını çizen Demir, "İster liseli, ister üniversiteli, hatta iş hayatına atılmış bir genç, TÜGVA'da kendine ait hissedebileceği bir şey mutlaka bulacaktır. Bundan ötürü üniversite-sanayi iş birliği başta olmak üzere ülke gençliğine faydalı olabilecek her türlü ortak bilimsel, kültürel ve sportif faaliyetin yapılmasına varız." dedi.



Aydın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Demir ile TÜGVA üyelerine teşekkür etti.

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