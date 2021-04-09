TÜGVA'dan Suriyelilere yönelik kurslar - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adıyaman İl Başkanlığı ve çeşitli kuruluşlar tarafından Suriyeli vatandaşlara yönelik çeşitli kurslar verildi.

Adıyaman Valiliği bünyesinde Halk Eğitim Müdürlüğü'nün destekleri ile Suriye'den ülkemize sığınan Suriyeli vatandaşlara yönelik birçok kurs ve eğitim verilmeye başlandı. Adıyaman'da yaklaşık 3 yıldır alimlik ve hafızlık kursu açan TÜGVA tarafından 675 öğrenciye hem Türkçe öğretiyor hem de dini bilgiler ve hafızlık eğitimi veriyor.

Topluma kazandırılması amaçlanan Suriyeli kadınlar için ise yaklaşık 200 kişilik 'el işi göz nuru' adında kurslar düzenleniyor. Halk Eğitim iş birliğinde verilen kurslarda, el işi, dikiş nakış ve resim eğitimleri veriliyor. Kursların talebe göre sayı ve kapsamlarının artırılacağını, eğitim süresince ve sonrasında ortaya çıkan ürün ve resimlerin satılarak, gelirinin sahiplerine verileceğini ifade eden TÜGVA Adıyaman İl Başkanı İdris Toprak, "Tarih bugün bizlere muhacir konumunda ki Suriyeli kardeşlerimize Ensar olma fırsatı sunmuştur. Bizler bunu bir nimet olarak görüyor ve Rabbimize şükrediyoruz. Şimdilik yaklaşık 900 Suriyeli kardeşimizi hem topluma kazandırıyor hem de vatan özlemlerini, yarım kalan eğitimlerini bir nebzede olsa da hafifletmek ve destek olmak istiyoruz" dedi. - ADIYAMAN