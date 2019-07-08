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TÜGVA'dan Tire'de yaz okulu

21 dakika önce

TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Tire Temsilciliği tarafından yaz okulu açıldı.

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TÜGVA (Türkiye Gençlik Vakfı) Tire Temsilciliği tarafından yaz okulu açıldı.
TÜGVA Tire Temsilcisi Mesut Şaşmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede gençliğe yönelik yatırımlara devam ettiklerini söyledi.
Bugüne kadar ilçe genelinde birçok sosyal faaliyete imza attıklarını kaydeden Şaşmaz, şöyle konuştu:
"Bunlardan biri de yaz okulu projemizdi. Okulların kapanmasının ardından öğrencilerimizi kötü alışkanlıklar ve sosyal medyanın zararlarından korumak amacı ile yaz okulu projemizi gerçekleştirdik. Aylar öncesinden bu işin fizibilitesini yaparak altyapımızı hazırladık. Ancak ilgi beklenenden fazla olunca ek sınıflar açarak tüm müracaatları aldık ve kimseyi geri çevirmedik." Kurslarımız tam zamanlı olarak devam ediyor. Bir yandan dini eğitim alan öğrencilerimiz, bir yandan zeka oyunları ve sportif faaliyetlere katılıyor."
Yaz okuluna katılanlara Kuran-ı Kerim ve değerler eğitimi, robotik kodlama, zeka oyunları, bocce, dart, okçuluk gibi spor dallarında eğitim veriliyor.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 05:45 Kaynak: AA
Türkiye, Tire, Kültür Sanat
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