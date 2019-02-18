Son Dakika Haberleri: Tügva'dan "Uzaktan Eğitim" Projesi

Tügva'dan "Uzaktan Eğitim" Projesi

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) "Kendini Geliştir, Geleceğini Değiştir" sloganıyla gençlere yönelik 9 kategoride uzaktan eğitim verilecek.

Tügva'dan
Türkiye Gençlik Vakfınca (TÜGVA) "Kendini Geliştir, Geleceğini Değiştir" sloganıyla gençlere yönelik 9 kategoride uzaktan eğitim verilecek.

TÜGVA'dan yapılan açıklamaya göre, TÜGVA Etimesgut İlçe Temsilciliği ile Novarge Uzaktan Eğitim Merkezi arasında yapılan protokolle gençlere yönelik Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifikalı uzaktan eğitim programı düzenlenecek.

Buna göre, proje kapsamında insan kaynakları, oyun terapisi, bilgisayar programcılığı, eğiticinin eğitimi, aile danışmanlığı, hasta kabul sekreterliği ve danışmalığı ile temel işaret dili alanlarında kurslar verilecek.

Ayrıca disleksi eğitimi ve robotik kodlama eğitmen eğitimi kurslarının da verileceği eğitimler ücretsiz olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 04:30 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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