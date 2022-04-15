TÜGVA Davası'nda sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi - Son Dakika

TÜRKİYE Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) hukuka aykırı olarak verileri ele geçirilip değiştirilerek sosyal medyada yayınlandığı iddiasına ilişkin, Ramazan Aydoğdu ve Cihan Yücel'in yargılandığı davada sanıklar savunma yaptı. Tutuklu sanık Aydoğdu suçlamaları kabul etmediğini belirterek tahliyesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Firari sanık Cihan Yücel'i ise avukatı temsil etti. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Türkiye Gençlik Vakfı avukatı Seçkin Koç, "Şikayetimiz devam etmektedir. Sanıkların iddianame kapsamında cezalandırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"ORADA ÇALIŞTIĞIMA DAİR RAPORLAR VE SAYISIZ EVRAK VAR"Tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu savunmasında, TÜGVA'da il ve ilçe alanlarından sorumlu teşkilat koordinatör yardımcısı olarak görev yaptığı, bu görevine ilişkin kimliğini dosyaya sunduğunu öne sürerek, "Vakıfta il ve ilçe atamalarından sorumluydum ve disiplin soruşturmaları yapmakla da görevliydim. Resmi mail hesabından disiplin soruşturmasına konu mailler var. Başkan Enes Eminoğlu'nun bana gönderdiği mailler var. Polis raporlarını da taraflı görüyorum. Orada çalıştığıma dair raporlar ve sayısız evrak var. Orada üç tane ana soruşturma yaptım ben. Biri Adana'daydı. Başkan da buradaki avukat Seçkin Koç'tu. Hatta Adana başkanı görevden alındı diye Seçkin Koç bana kızdı" diye konuştu.

TAHLİYESİNİ TALEP ETTİDosyaya sunduğu belgelerin tamamının vakıfta aktif bir şekilde görev yaptığını net şekilde ortaya koyduğunu ve gittiği birçok şehirde yol, kalma ve yemek masraflarının tamamını vakfın karşıladığını söyleyen Aydoğdu, "Bu, açıkça çalıştığımı gösterir. Yürüttüğüm soruşturmalar sonucunda bazı kişiler görevden alındı. Demek ki, şizofren değilim. Bunlar bana zaten talimatla geliyor. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" ifadelerini kullandı. Sanık Ramazan Aydoğdu'nun avukatı, müvekkilinin tahliyesini talep etti.

TUTUKLULUK HALİ DEVAMDuruşmada görüşünü sunan savcı sanık Ramazan Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti. Mahkeme, tutuklu sanık Ramazan Aydoğdu'nun tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme dava konusu belgelere hangi tarihte erişim sağlandığı, nasıl manipüle edildiği ve gönderildiği, ayrıca sanıklar arasında irtibat bulunup bulunmadığına yönelik tespit için dosyanın bilirkişiye gönderilmesine ve rapor alınmasına karar verdi.

İDDİANAME İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, TÜGVA "mağdur" olarak, 24 Kasım 2021'de tutuklanan Ramazan Aydoğdu ve 22 Kasım 2021'de hakkında yakalama kararı çıkarılan gazeteci Cihan Yücel ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü'ne 12 Kasım 2021'de, "Sosyal medyada yayımlanan asılsız haberlerin 'metcihan' isimli Twitter kullanıcısı olan gazeteciye servis edenlerin il spor müdürlüğünde çalışan Ramazan Aydoğdu isimli şahıs olduğunu ortak arkadaşımızdan duydum. Harddiski de varmış, bilgileri evinde saklıyormuş, gözü gibi bakıyormuş." şeklindeki ihbar gönderilmesi üzerine şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun 19 Kasım 2021'de gözaltına alındığı, evinde yapılan arama sonucunda 3 adet cep telefonu, 37 adet flash bellek, 3 adet diz üstü bilgisayar, 1 adet tablet bilgisayar ve 4 adet CD ele geçirildiği kaydedildi. İddianamede, dijital materyallerde yapılan incelemede şüpheli Aydoğdu'nun "tugvabelgeleri" adlarıyla üç mail adresi açmış olduğu, Twitter'da da "tugvabelgeleri" ismiyle hesap açtığının tespit edildiği belirtildi. Şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun materyallerinde TÜGVA'ya ait Murat Aydın, Erkan İnce, Suat Kır ve vakıfta Yönetim Kurulu Başkanı olan Enes Eminoğlu'nun kullanımında olan bilgisayarlardan elde edildiği değerlendirilen vakıf belgelerine ait kısa yolların yer aldığı belirtildi. İddianamede, şüphelilerin kullandığı Twitter sosyal medya hesaplarındaki iki video içeriğinde yer alan belirli klasörlerin aynı olduğu, bazılarının değiştirme tarihlerinin de aynı olmasına rağmen bazılarının değiştirme tarihlerinin farklı olduğu, excel formatında şüpheli Cihan Yücel tarafından paylaşılan bir kısım belge içeriklerinin 2016-2018 yıllarına ilişkin veriler içerdiği, ancak bu dosyaların birçoğunun değiştirme tarihlerinin 2020 ve 2021 yıllarına ilişkin olduğu, tespiti yapılamayan belge içeriklerine müdahale edildiğine ilişkin kanaate ulaşıldığı belirtildi. Şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun, TÜGVA'ya ait bilgisayarlardan elde edilmiş olduğu değerlendirilen vakıf dosyalarına rıza dışında ve hakkı olmaksızın erişim sağladığı, haksız şekilde elde edilen dosyaları manipüle ederek ve değiştirerek şüpheli Cihan Yücel'e gönderdiği belirtilen iddianamede, iki şüphelinin kişisel veri niteliğine haiz belgeleri fikir, eylem birliği içerisinde hareket ederek herkese açık sosyal medya hesaplarından paylaştıkları ifade edildi.

İddianamede, tutuklu şüpheli Ramazan Aydoğdu'nun, zincirleme şekilde "Bilişim sistemindeki verileri bozma yok etme, erişilmez kılma, sisteme veri yerleştirme" suçundan ve zincirleme şekilde "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan toplam 3 yıl 9 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. Firari şüpheli Cihan Yücel'in ise zincirleme şekilde "Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.