Son Dakika Haberleri: TÜGVA Didim'de yaz okulu kayıtlarına başladı
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TÜGVA Didim'de yaz okulu kayıtlarına başladı

2 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı Didim İlçe Temsilciliği tarafından gerçekleştirilecek yaz okulu kayıtları başladı.

TÜGVA Didim'de yaz okulu kayıtlarına başladı, System.String[]
Türkiye Gençlik Vakfı Didim İlçe Temsilciliği tarafından gerçekleştirilecek yaz okulu kayıtları başladı.

"Bir Yaz Bin Gelecek" sloganı ile Ortaokul düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin kayıt yaptırabileceği Yaz okulu programında Dini eğitim konuları dışında Spor aktiviteleri, el sanatları, zeka ve akıl oyunları ile kitap okuma etkinlikleri de yer alacak.

TÜGVA Didim İlçe Temsilcisi Burak Ataş, hazırlamış oldukları yaz okulunda "Gençlerin tatillerini aktivitelerle doldurmalarının yanı sıra güzel vakit geçirerek, unutulmaz dostluklar kurmalarını, ilerleyen yaşlarında geriye dönüp baktıklarında biriktirdikleri anıların yüzlerinde tatlı bir tebessüm oluşturmasını ve şuurlu bir gençliğin tohumlarını bu tür faaliyetlerle atmayı hedefliyoruz." diye konuştu

Kayıtlar Didim İmam Hatip Lisesinde ve tugva.org adresinden yapılabilecek. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:47 Kaynak: İHA
Türkiye, Didim, Yaşam
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