TÜGVA Edirne Temsilciliği 3. Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AK Parti olarak gençlere daha iyi yarınlar sunmak ve çocuklara daha güzel bir gelecek bırakmak hedefiyle çalıştıklarını belirtti.

Aksal, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne Temsilciliği 3. Olağan İl Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti için gençlerin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Gençlere verdikleri değerin lafta kalmadığını belirten Aksal, "Biliyorsunuz daha önce gençlerimiz 18 yaşında oy kullanabiliyordu. 'Siz, sizi kimin yöneteceğini seçebilirsiniz ama siz yönetemezsiniz' diyorduk. AK Parti sayesinde biz gençlerimize güveniyoruz. Onlar bu ülkeyi kimin yöneteceğine karar veriyorsa o kararları alabilecek güce de sahip dedik ve seçme yaşını 18'e indirdik. Mecliste çok genç vekillerimiz var. İnşallah Mecliste daha da çok genç görürüz." dedi.

Aksal, sivil toplum kuruluşlarına çok önem verdiklerini, TÜGVA gibi sivil toplum kuruluşlarının ülkeye güç kattığını belirtti.

TÜGVA'nın kurulduğu günden buyana çok güzel hizmetler yaptığını ifade eden Aksal, "TÜGVA, gençlerimizi yetiştirme anlamında çok güzel işlere imza attı. İnanın hayal denilen bir sürü şey gerçek oldu. Bize bile hayal gibi geliyor." diye konuştu.

Aksal, Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların dünyada savaş tarihini ve savaşların yöntemini değiştirdiğini aktardı.

Otuz yıldır işgal altında olan Karabağ'ın, İHA ve SİHA'lar sayesinde alındığını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"İHA ve SİHA'ların eğitim uçuşları Keşan'da yapılıyor uzun yıllardır. Geçen hafta orasını ziyaret ettim. Çalışan mühendisler inanın hepsi 30 yaşın altında hocalarımız dahil. Gencecik öğretmenlerimiz, mühendislerimiz dünya savaş tarihini, dünyanın kaderini değiştiren işlere imza atıyorlar. Onun için bizim için gençlerimiz çok kıymetli. Bu ülkenin geleceği gençlerimiz. Ama gençlerimizin ülkeleriyle gurur duymaları için birçok neden var Türkiye'nin geldiği noktada. İnşallah hep birlikte bu ülkeyi daha ilerilere taşıyacağız sizlerin gayretiyle, bizlerin desteğiyle. Hepimizin amacı bu ülkeye, gençlerimize daha iyi yarınlar sunmak. Çocuklarımıza daha güzel bir gelecek bırakmak." dedi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ise AK Parti olarak her zaman gençliğin önemini bilerek ve gençliğe değer vererek ilerlediklerini belirtti.

TÜGVA'nın bunu öngörerek hayata geçirdiği onlarca faaliyetle gençlerin her zaman yanında olduğunu söyleyen İba, "Bu sebeple, her zaman yanında olduğumuz TÜGVA'ya, gençlerimize verdiği bu önemli hizmetler dolayısıyla teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Bugün gerçekleştirdiğimiz TÜGVA Edirne 3. Olağan İl Genel Kurulunda görevi devralacak olan Recep Peçe kardeşimize ve yönetim kuruluna Cenab'ı Hak'tan başarılar diliyorum. Ben eminim ki Recep kardeşimiz de tıpkı Yasin Nas kardeşimiz gibi gençlerimize yönelik üstün bir gayret içerisinde olacaktır." dedi.

TÜGVA Genel Başkan Yardımcısı Beytullah Çiçen de vakıflarının ana projesinin insan olduğunu belirtti.

Gençliğin, geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunu ifade eden Çiçen, "Teşkilatlarımızda bulunan fedakar kadrolarımız, Allah'ın adını yüceltmek adına hizmetlerine devam ediyor ve bütün hayatlarını, 'insanların en hayırlısı insanlığa faydalı olandır' düsturu ile çalışarak sürdürüyor. Bizler bir kişinin dahi gönlüne girmenin Uhud Dağı'ndan bile daha büyük olduğunun farkındayız. Bizler bir gönüle daha girme ve bir kişiye daha selam verme gayreti içerisindeyiz." dedi.

Çiçen, kültürel yozlaşma ve her türlü zararlı alışkanlıkla mücadele ettiklerini belirterek, "Bizim günahkara düşmanlık etmek gibi bir derdimiz yok. Ancak günaha düşmanlık ederiz. Bizler, gençlerin kendi hikayelerini yazmaları için onlara omuz veren diğer kardeşiyiz. Bizim kapımız herkese açık. Çünkü biz bu kapının sahibi değiliz. Ancak bu kapıda hizmetçi oluruz. Bu şuurla hareket ediyor ve her gönüle dokunmanın gayreti içerisinde oluyoruz." diye konuştu.

İl temsilciği görevini devralan Recep Peçe de devraldıkları kutlu sancağı daha ileriye taşıya gayreti içinde olacaklarını belirterek, "Vakfımızın kuruluşundan bugüne kadar emeği geçen tüm kardeşlerime ve özellikle bayrağı kendisinden devraldığımız, Yasin başkanıma ve ekibine sonsuz teşekkürler ediyorum." dedi.

Görevi devreden Yasin Nas da TÜGVA gibi büyük bir hareketin içinde olmaktan gurur duyduğunu, bundan sonra da geçmişte olduğu gibi Edirne gençliği için çalışacağını belirtti.

Konuşmaların ardından Beytullah Çiçen, Recep Peçe'ye görev belgesini takdim etti.

Genel kurul, yaz okuluna katılan öğrencilere belge verilmesiyle sona erdi.

Genel kurula Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan ve vakıf üyeleri katıldı.