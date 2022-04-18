TÜGVA Edirne Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika
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TÜGVA Edirne Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

18.04.2022 09:31
TÜGVA Edirne Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciliği, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak Mescid-i Aksa'ya girmesini protesto etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Edirne İl Temsilciliği, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak Mescid-i Aksa'ya girmesini protesto etti.

Eski Cami önünde toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA Edirne Temsilcisi Recep Peçe, Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın bu sene ramazan ayına denk geldiğini, "siyonist ideolojiye" boğulmuş bazı grupların Mescid-i Aksa'da kurban kesmek istediğini belirtti.

Hahamlar ve radikal grupların Silsile Kubbesi'nde kurban takdimi çağrıları yaparak uygulamaya çalıştığını aktaran Peçe, şunları kaydetti:

"Bu kirli emeller neticesinde Mescid-i Aksa'yı işgal girişiminde bulundular. Resulullah'ın Miraç'a yükseldiği o mübarek beldede, Müslümanları yerlere düşürmeye niyet eden İsrail, yine Müslümanlara zulmetti. Öyle ki şeytanların bağlandığı mübarek ramazanda, şeytanlardan daha büyük şeytanlık yaptı. Herkesin kendine yakışanı yaptığı dünya imtihanında, İsrail yine kendisine yakışanı yaptı. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uyguladı. ve hatta masumları öldürdü. Müslümanların kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı yine Müslümanların kutsal günleri olan ramazan ayında işgale girişti."

Peçe, İsrail'in son saldırısı neticesinde yaralanan ve ölenlerin bulunduğunu belirtti.

Dünyanın tüm bu olup bitenlere yine sessiz kaldığını vurgulayan Peçe, "İlk kıbleyi namusu olarak görüp etten duvar ören kardeşlerimiz var. Ümmetin çocukları öldürülüyor. İnsanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri işlenmeye devam ediyor. Dünya ise kendine yakışanı yapıyor, dünya sessiz." ifadelerini kullandı.

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Mescit, İsrail, Edirne, Aksa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA Edirne Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika


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