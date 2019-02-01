TÜGVA Eskişehir Annelere Özel Seminer

TÜGVA Eskişehir Kadın Aile Koordinatörlüğü'nün organize ettiği seminer, Eğitmen Oyun Koçu Emine Rana Karaabalı tarafından Emine Şahbaz Bilim ve Sanat Merkezinde gerçekleştirildi. Seminerde ayrıca annelerin çocuklarıyla nasıl iletişim kurması gerektiğine nasıl vakit geçirmesi ve yaşanan problemlerin kolayca çözülmesine yönelik yapılması gerekenler eğlenceli bir dille anlatıldı. Semineri veren Eğitmen Emine Rana Karaabalı, ailelerin çocuklarıyla olan ilişkilerinde iletişim kurmanın önemine değindi. Çocuklarla kaliteli vakit geçirmenin püf noktalarından bahsetti.

Semineri organize eden Kadın ve Aile Koordinatörü Nurşah Altaşer "Annelik vasfı sadece kadını değil, bütün aileyi ve hatta toplumu etkileyecek bir hususiyette. Anne değişirse çocuk değişecek; çocuk değişirse, toplum değişecektir" diyerek annelik vazifesinin önemini vurguladı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan TÜGVA İl Temsilcisi Fatih Sert, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde annenin büyük bir rol üstlendiğini ifade ederek, "Daha iyi ve daha mutlu nesillerin yetiştirilmesi için bu tür seminerler düzenliyoruz. Bunlardan biri olan anne ve anne adaylarına yönelik eğitimde, daha sağlıklı, daha mutlu, daha huzurlu ve daha sevgi dolu bir aile hedefliyoruz. Amacımız milli ve manevi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak ve hayatı daha yaşanabilir bir hale getirmektir." diye konuştu.