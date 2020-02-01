TÜGVA Eskişehir'den 'vitaminler seni çağırıyor' semineri - Son Dakika
Son Dakika Yaşam TÜGVA Eskişehir'den 'vitaminler seni çağırıyor' semineri - Son Dakika

TÜGVA Eskişehir'den 'vitaminler seni çağırıyor' semineri

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme konusunda 'vitaminler seni çağırıyor' semineri verildi.

TÜGVA Eskişehir'den 'vitaminler seni çağırıyor' semineri, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından ortaokul öğrencilerine yönelik sağlıklı beslenme konusunda 'vitaminler seni çağırıyor' semineri verildi.


Eskişehir'de TÜGVA Sağlıklı Gençlik Merkezi'ndeki seminerde, ortaokul öğrencilerine sağlıklı beslenme ile merak ettikleri konularda bilgiler verildi, meyvelerden yapmış olduğu figürler, renkli görüntüleri ortaya koydu.


TÜGVA Eskişehir İl Temsilcisi Fatih Sert konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ortaokul öğrencileri; sağlıklı beslenme adına merak ettikleri ne varsa, sorma ve öğrenme imkanı buldu. Çünkü çocuklarımızın beslenme bilincinin oluşması çok önemli ve kıymetlidir. Bunun için biz de böyle bir seminer düzenledik. Ortaokul öğrencilerinden gelen soruları aldık ve cevaplandırdık. Güzel ve verimli bir seminer oldu. Öğrencilerin bundan sonraki yaşantılarında, bu etkinliklerin etkileri devam eder ve hayatlarına adapte olurlar" dedi. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 12:24 Kaynak: İHA
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