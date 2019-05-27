TÜGVA Eskişehir Yaz Okulu Başlıyor
3 saat önce
Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) gelenekselleşen çalışmalarından biri olan her yıl binlerce öğrencinin katıldığı yaz okulu ve doğa kampları için başvurular devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:51 Kaynak: Bültenler
Eskişehir Türkiye Gençlik Vakfı, 1 Temmuz 9 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik yaz okulu düzenleyecek.
Ortaokul düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin ilgi ve beceri alanlarına göre düzenlenecek farklı kurslarla birlikte kültürel gezilerde gerçekleştirileceği belirtildi. Kur'an-ı Kerim, Siyer, Hadis ve Değerler Eğitimi yanı sıra Satranç, Oryantiring, Mini Golf, Badminton, Futbol, Basketbol ve Voleybol gibi sportif etkinliklerin de yaz okulunda yer alacağı açıklandı.
TÜGVA Eskişehir İl Temsilci Fatih Sert, hazırlamış oldukları yaz okulunun amacını "Gençlerin tatillerini aktivitelerle doldurmalarının yanı sıra kaliteli vakit geçirerek, unutulmaz dostluklar kurmalarını, ilerleyen yaşlarında geriye dönüp baktıklarında biriktirdikleri anıların yüzlerinde tatlı bir tebessüm oluşturmasını ve şuurlu bir gençliğin tohumlarını bu tür faaliyetlerle atmayı hedefliyoruz" şeklinde ifade etti.
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