Son Dakika Haberleri: TÜGVA Eskişehir Yaz Okulu Başlıyor

TÜGVA Eskişehir Yaz Okulu Başlıyor

3 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) gelenekselleşen çalışmalarından biri olan her yıl binlerce öğrencinin katıldığı yaz okulu ve doğa kampları için başvurular devam ediyor.

TÜGVA Eskişehir Yaz Okulu Başlıyor, System.String[]

Eskişehir Türkiye Gençlik Vakfı, 1 Temmuz 9 Ağustos tarihleri arasında çocuklara yönelik yaz okulu düzenleyecek.

Ortaokul düzeyindeki kız ve erkek öğrencilerin ilgi ve beceri alanlarına göre düzenlenecek farklı kurslarla birlikte kültürel gezilerde gerçekleştirileceği belirtildi. Kur'an-ı Kerim, Siyer, Hadis ve Değerler Eğitimi yanı sıra Satranç, Oryantiring, Mini Golf, Badminton, Futbol, Basketbol ve Voleybol gibi sportif etkinliklerin de yaz okulunda yer alacağı açıklandı.

TÜGVA Eskişehir İl Temsilci Fatih Sert, hazırlamış oldukları yaz okulunun amacını "Gençlerin tatillerini aktivitelerle doldurmalarının yanı sıra kaliteli vakit geçirerek, unutulmaz dostluklar kurmalarını, ilerleyen yaşlarında geriye dönüp baktıklarında biriktirdikleri anıların yüzlerinde tatlı bir tebessüm oluşturmasını ve şuurlu bir gençliğin tohumlarını bu tür faaliyetlerle atmayı hedefliyoruz" şeklinde ifade etti.

Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 12:51 Kaynak: Bültenler
Türkiye, Eskişehir, Güncel
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