TÜGVA geçen yıl 6 milyonu aşkın öğrenciye ulaştı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, geçen yıl düzenledikleri çok sayıda etkinlikle 6 milyonu aşkın öğrenciye ulaştıklarını bildirdi.

TÜGVA Kırşehir Temsilciliği'nden yapılan açıklamaya göre, Eminoğlu, Kırşehir'de Eğitime Destek Platformu İl Koordinasyon Toplantısı'na katılarak bir dizi ziyarette bulundu.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı toplantıda konuşan Eminoğlu, Türkiye Gençlik Vakf'nın 6 yıldır Türkiye genelinde faaliyette olduğunu belirterek, 81 ilde ve ilçelerde teşkilatlarının bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye'de ciddi bir genç nüfus olduğunu vurgulayan Eminoğlu, "Ülkemiz genelinde 7 bin erkek öğrencimize yurtlarımızda konaklama imkanı sunuyoruz. Bizim faaliyet alanımız ortaokuldan tutun da çalışan gençliğe kadar diyebiliriz. Aslında 10 yaştan 35 yaşa kadar gençliğin olduğu bütün alanlar bizim faaliyet alanımız." ifadelerini kullandı.

Ortaokuldan üniversiteye kadar geniş bir kesim için etkinlikler düzenlediklerini anlatan Eminoğlu, çok önem verdikleri ortaokul öğrencilerine vatan ve iman sevgisini aşılamak amacıyla ödüllü etkinlikler gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Öğrenci çalışmaları kapsamında geçen yıl çok sayıda etkinlik yaptıklarına işaret eden Eminoğlu, şunları kaydetti:

"6 milyonu aşkın liseli ve üniversiteli gence ulaştık. Tabi ki biz bu noktada sayılara takılmıyoruz. Bizim için aslında nitelik daha önemli. Türkiye genelindeki gençlik çalışmalarını tüm sahaya yayma gayreti içerisinde olduk. Türkiye dışında uluslararası arenada da faaliyetler yürütüyoruz. Buralarda yürüttüğümüz projelerimiz için 100 kişilik bir ekip kurduk. Ülkemizde eğitim almış lisans ve yüksek lisans yapmış insanlar ile yeniden iletişime geçiyoruz ve onların gönül elçilerimiz olmaları için çalışma yürütüyoruz."

Enes Eminoğlu, toplantının ardından Cacabey Gençlik Merkezinde, TÜGVA Kırşehir İl Temsilciliğinde gençlerle bir araya geldi. Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, kentte yaptıkları çalışmalar hakkında Eminoğlu'na bilgi verdi.