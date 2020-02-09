TÜGVA Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜGVA Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı - Son Dakika

TÜGVA Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana Şubesi tarafından liseler arası Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı.

TÜGVA Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adana Şubesi tarafından liseler arası Genç Türkiye Kongresi Adana finali yapıldı.

Kıvanç İmam Hatip Lisesi'nde yapılan etkinlikte, ilçe finallerinde dereceye giren 70 öğrenci, israf, sosyal uyum, sosyal medya ve girişimcilik konularında fikirlerini beyan etti.

Jürinin değerlendirmesi sonucu Türkiye finallerine katılmaya hak kazanan öğrencilere plaket ve sertifika verildi.

TÜGVA Adana Şubesi Başkanı Emrah Sancar, yaptığı açıklamada, vakfın Türkiye geneli gerçekleştirdiği kongre sayesinde ülkenin geleceğinde gençlerin fikirlerinin ne kadar önemli olduğunu gördüklerini belirtti.

Sancar, kongreyle kentin farklı liselerinde, ülkenin geleceğine yön verecek gençleri dinlemenin heyecanını hissettiklerini kaydetti.

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Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 01:12 Kaynak: AA
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