TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı - Son Dakika

TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı

17.11.2020 11:03
TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Genç Türkiye Kongresi ödül töreni Niğde'de düzenlendi.

Türkiye Gençlik Vakfı tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen Genç Türkiye Kongresi ödül töreni Niğde'de düzenlendi. Sosyal medya alanında Türkiye birincisi olan Niğdeli lise öğrencisi Ali Güven Gençer'e bin liralık ödül verilirken, online yaz okulunda dereceye giren ortaokul öğrencilerine de ödül verildi.

Ödül törenine, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, kurum müdürleri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, toplumların ve ülkelerin geleceğe yönelik yapacakları en önemli yatırımın gençlere yaptıkları yatırım olduğunu ifade etti. Gençlerini ve çocuklarını "en iyi" şekilde geleceğe hazırlayan ülkelerin istikbalinin daha parlak olacağını belirten Şimşek, "Ülke olarak daha güçlü olabilmemiz, gençlerimizin bilgili, donanımlı, birikimli olarak yetişmesine bağlıdır. Gençlerimizi bu şekilde yetiştirebildiğimiz takdirde ülke olarak, dünya ile rekabet edebileceğiz ve daha çok üreten ülke konumuna gelebileceğiz. Gençlerimizi sadece müspet ilimler noktasında değil aynı zamanda onları, milli ve manevi değerlerini de özümseyen dinini, diyanetini bilen, ahlaklı gençler olarak yetiştirmemiz de çok önemli. İşte bu anlamda TÜGVA, çok önemli bir misyonu yerine getiriyor. Bu amaç doğrultusunda ülkemizin dört bir yanında ve ilimizde çalışmalar yürütüyor"dedi.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise, TÜGVA olarak 6 yılda 81 vilayette ve 506 ilçede teşkilat çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Eminoğlu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"'Türkiye'nin dört bir tarafındaki gençlerimizin en güzel şekilde yetişmesini sağlamak, ortaokuldan liseye, liseden üniversiteye, üniversite sonrasındaki gençlik kademelerini kapsayacak şekilde çalışmaları tüm Türkiye sathındaki kardeşlerimize ulaştırdık ve ulaştırmaya devam ediyoruz. Özellikle pandemi sürecinde mart ayından itibaren de tüm çalışmalarımızı online platforma taşıdık. Bugün de özellikle ortaokul çalışmalarıyla markalaşan yaz okulu projemizi önceki yıllarda yaklaşık 80 bin öğrencimizin katılımıyla gerçekleştirmiştik. Pandemiden dolayı düzenlediğimiz online yaz okuluna bu sene yaklaşık 25 bin öğrencimizi dijital platforma taşıdık. Aynı şekilde lise çalışmalarımızı da birçok çalışmamız gibi hem dijital platformda hem de sahaya taşıdık. 25 farklı ilden 12 farklı kamp alanında, 10 bin öğrencimizi de pandemi kurallarına uyarak kamplardan yararlandırmış olduk" diye konuştu. - NİĞDE

TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı
TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı
TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı
TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı

Türkiye, Niğde, TÜGVA, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜGVA Genç Türkiye Kongresi ödül töreni yapıldı - Son Dakika


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