TÜGVA Genç Yönetici Okulu'na başvurular başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜGVA Genç Yönetici Okulu'na başvurular başladı - Son Dakika

TÜGVA Genç Yönetici Okulu'na başvurular başladı

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Genç Yönetici Okulu"na başvurular başladı.

TÜGVA Genç Yönetici Okulu'na başvurular başladı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek "Genç Yönetici Okulu"na başvurular başladı.

TÜGVA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Genç Yönetici Okulu'nda, iş hayatında yöneticilik yapan veya yönetici olmayı planlayan adaylara, sistematik ve bütüncül bir biçimde yönetim sistemleriyle yöneticilik bilgisi ve becerileri kazandırılması hedefleniyor.

Program süresince, katılımcılara iş dünyasından örnekler gösterilerek iş hayatında başarılı ve başarısız yapan faktörler hakkında bilgi verilecek. Uluslararası ve yerelde tanınmış yöneticilerle tanıştırılacak olan katılımcılar ayrıca kurumsal firmaları ziyaret ederek yönetim kadrolarının yapacağı sunumları izleyebilecek.

15 Şubat 2020 tarihinde zirve açılışı ile başlayacak olan Genç Yönetici Okulu'nda 50 kişi eğitim görecek. Zirve öncesinde genel yetenek sınavı ve kişisel envanter testinde başarılı olan adayların mülakatları sonrasında belirlenecek olan 50 kişi, 22-23 Şubat tarihinde gerçekleşecek oryantasyon eğitimine dahil edilecek. Daha sonra, Yıldız Teknik, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi iş birlikleriyle toplam 88 saat sürecek eğitimlerde alanında deneyimli eğitmen ve iş dünyasından seçkin konuşmacılarla birlikte 29 Şubat'ta başlayıp, 25 Nisan'da tamamlanacağı belirtildi.

Hedef kitlesinin 20-30 yaş aralığı olan program, üniversite 3 ve 4. sınıfta öğrenim gören veya çalışma hayatında 5 yıla kadar tecrübe sahibi olan kişilerin yanı sıra iş hayatında yöneticilik yapan veya yönetici olmayı planlayan genç yönetici adayları, ekip liderleri, girişimciler, iş sahipleri, yönetici adayları, iş yaşamındaki başarısını ve mutluluğunu artırmak isteyenlerin başvuru yapabileceği ifade edildi. Son başvuru tarihinin 15 Ocak 2020 olduğu programa, katılmak isteyenler http://gencyoneticiokulu.com adresinden başvuru yapabilecek.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 03:44 Kaynak: AA
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