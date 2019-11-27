TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu Karaman'da

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu vakfın yeni açılan Karaman İl Temsilciliği hizmet binasını ziyaret etti.



Yeni açılan il temsilcilik binasını ziyaret bulunan Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada, Karaman gençliği için hayata geçirilecek büyük bir proje olması için atılan bu önemli adımın Karaman adına hayırlı olması temennisinde bulundu.



Yeni hizmete giren binanın hayırlı olmasını dileyen Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil gençlik vakfı olan Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Karaman'da faaliyete girecek yeni temsilcilik binası Karaman'a ve Karaman gençliğine hayırlı olsun. TÜGVA olarak gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde genç tanımını değiştirmek adına yola çıkılan bu heyecanlı hizmetler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."