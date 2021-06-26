TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, Vakfın 3. Olağan İl Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, tüm Müslümanların Türkiye gençliğinden çok şey beklediğini belirtti.

Eminoğlu, Van'ın Edremit ilçesindeki Hizmetiçi Eğitim Enstitüsü'nde düzenlenen TÜGVA'nın 3. Olağan İl Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Van gençliği için ellerinden gelen bütün desteği vermeye devam edeceklerini söyledi.

Tüm dünyanın Türkiye'nin gençliğinden çok şey beklediğini ifade eden Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin gençliği demek, ümmetin gençliği demek. Türkiye'nin gençliğinden çok şey bekleniyor. Ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanı'mız geçen hafta Azerbaycan'da Şuşa'daydı. Tarihi anlara şahitlik ettik. Gerçekten Sayın Cumhurbaşkanı'mızın iradesini orda bir kez daha görmüş olduk. Hiçbir lider yedi saat gidiş, yedi saat dönüşü olan bir yolda gidip, 'buradayız, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanındayız' mesajını vermez. İşte biz böyle bir lidere sahibiz. 'Türkiye, Türkiye'den büyüktür' düsturuyla Azerbaycan'da, Kudüs'te Libya'da, bütün bu sınır hattında ve bütün dünyada gerçekten Türkiye şu anda ümmete bir liderlik pozisyonunda çalışmalarını yürütüyor. Bütün ümmet coğrafyasında Türkiye'ye, liderine ve gençlerine dualar ediliyor. O yüzden kadim medeniyetimizin verdiği bu şuurla ve canla, başla son nefesimize kadar mücadelemizi vermek zorundayız."

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise davayı kendine misyon edinen gençlerin bütün engelleri aşarak başarıya ulaşacağına inandığını belirtti.

Her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Arvas, "Misyonumuz peygamber misyonu, davamız hak davası olmalı. Hedefimiz, Kur'an, İslam olmalı. İslam'ın hükümlerini hem kalbimizde hem de hayatımızda yaşamlıyız. TÜGVA gençliği şuurlu bir gençliktir. Gençlerimiz davaları yolunda doğruluktan şaşmayacaklardır." diye konuştu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Hamdullah Şevli de üniversitede gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ve gençlerin buralardan daha fazla faydalanmaları gerektiğini anlattı.

Konuşmaların ardından mevcut başkan Mehmet İsa Deniz güven tazeleyerek yeniden il başkanı seçildi.

Programa, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, sivil toplum örgütü temsilcileri ve gençler katıldı.