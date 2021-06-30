TÜGVA Genel Başkanı Eminoğlu, vakfın 3. Olağan İl Genel Kurulu'nda konuştu - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, İslam aleminin ve İslam coğrafyasının Türkiye ve Türkiye'deki gençlikten çok şey beklediğini ve ümit ettiğini belirtti.

Eminoğlu, vakfın Osmaniye 3. Olağan İl Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, TÜGVA olarak 6 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Yola çıkarken tüm ekip arkadaşlarına bu işi Allah rızası için, ihlas, samimiyet ve aşkla yapmaları gerektiğini söylediğini dile getiren Eminoğlu, "Bugün hamdolsun 81 ilde ve yüzlerce ilçede var olan ve Türkiye sathında gençlik çalışması yapan bir vakıf haline geldik. İl temsilcisi ve tüm TÜGVA gönüllülerine şunu söyledim. Burası bir basamak, iş yaptırılacak bir yer ya da bir yerlere girme adına kullanabileceğiniz bir kurum değil. Burada hesap kitap yapmadan sadece Allah rızası için gençlerin ellerinden tutmaya, Kur'an, sünnet yolunda bir şeyler göstermeye çalışan bir vakıf ve şükürler olsun bugün yüz binlerce gencimize ulaşabiliyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin sadece kendi coğrafyasında değil tüm coğrafyalarda iddia ve irade sahibi bir ülke haline geldiğini vurgulayan Eminoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün gençlerimize 'Z kuşağı' gibi sıfatlar takıyorlar ve bu kuşaktan protest, her şeye karşı gelen, protesto eden bir kuşak olması isteniyor. Biz de diyoruz ki madem protest aranıyor, tüm dünyaya 'Dünya 5'ten büyüktür' diyen, Birleşmiş Milletler'de, Davos'ta 'one minute' diyen ve dünyaya protest bir duruş sergileyen bir Cumhurbaşkanımız var. Madem protest olacağız, tüm dünyaya karşı sesimizi çıkaralım. Bizler daha 10 gün önce Azerbaycan'daydık. 2020 yılında Allah nasip etti Ayasofya Camimizin ibadete açılmasına şahit olduk. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın hayallerini biz gerçekleştirdik. Biz Türkiye olarak lider bir ülke konumundayız ve Afrika'sı, Kafkasya'sı, Orta Doğu'su, 'Türkiye güçlü olursa bölge güçlü olur' düsturuyla hareket etmeye başladı. İslam alemi ve İslam coğrafyası, Türkiye'den ve özellikle biz gençlerden çok şey bekliyor ve ümit ediyor."