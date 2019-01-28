Tügva Genel Başkanı Enes Eminoğlu Açıklaması

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Hep aynı kişiler, aynı dernekler ve vakıflarla hareket ediliyor ama biz inşallah bunu kıracağız, kırmaya da başladık.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu, "Hep aynı kişiler, aynı dernekler ve vakıflarla hareket ediliyor ama biz inşallah bunu kıracağız, kırmaya da başladık. Şu anda 206 üniversitenin 145'inde temsilcimiz var." dedi.



Eminoğlu, TÜGVA Üniversite Koordinatörlüğü tarafından Kahramanmaraş Fetih Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdunda düzenlenen "Aksiyon Akademi Kış Kampı"nın açılışında yaptığı konuşmada, vakıflarında görev yapanların kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini söyledi.



Gençliğin kalbinin attığı yerlerin üniversiteler olduğunu dile getiren Eminoğlu, şöyle devam etti:



"Bugün yapılan çalışmalara ve anketlere baktığımız zaman üniversite gençliğinin halen yüzde 3-4'üne temas edebiliyoruz. Ciddi bir kitle var. Bir üniversitede 40 bin kişi var. Üniversite koordinatörlüğü olarak yüzde kaça hitap ettiğimizi sorduğumuzda, sayılar genelde yüzde 1, yüzde 2 gibi daha yüzde 5'i görmedim. Bu, Türkiye geneli rakamlar. Bakın hep aynı kişiler, aynı dernekler ve vakıflarla hareket ediliyor ama biz inşallah bunu kıracağız, kırmaya da başladık. Şu anda 206 üniversitenin 145'inde temsilcimiz var."



Eminoğlu, gençlerin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Derinlemesine okuma yapacağız. Entelektüel tarafımızı geliştireceğiz. Bir konuyla ilgili derinlemesine, detaylı çalışmalar yapacağız. Kendimizi belli alanlarda uzmanlaştıracağız. Kendimizi geliştirirsek Allah'ın izniyle hem dünyamızın hem de ahiretimizin kurtuluşuna vesile olur." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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