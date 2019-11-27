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TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Karaman'da

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, Karaman'da yeni faaliyete girecek olan il temsilciliği binasını ziyaret etti.

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu Karaman'da, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci, Karaman'da yeni faaliyete girecek olan il temsilciliği binasını ziyaret etti.


TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Teşkilat Koordinatörü İbrahim Beşinci İstanbul'dan gelerek Karaman'da yeni faaliyete girecek olan il temsilciliği binasını ziyaret etti. Teşkilat mensupları ile birlikte yapılan kahvaltının ardından Genel Başkan Enes Eminoğlu tadilatı tamamlanan il temsilciliği binasında incelemelerde bulundu.


Karaman gençliği için hayata geçirilecek büyük bir proje olması için atılan bu önemli adımın Karaman adına hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Eminoğlu, "Dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil gençlik vakfı olan Türkiye Gençlik Vakfı'nın, Karaman'da faaliyete girecek yeni temsilcilik binası Karaman'a ve Karaman gençliğine hayırlı olsun. TÜGVA olarak; gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde "genç" tanımını değiştirmek adına yola çıkılan bu heyecanlı hizmetler için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.


Türkiye Gençlik Vakfı'nın Karaman'da faaliyete girecek olan yeni temsilcilik binasında gençler adına çeşitli hizmetler sunulacak. Bunlar arasında kitap kafe, zeka oyunları, santraç kursları, masa tenisi ve masa tenisi turnuvaları, playstation oyunları, halı saha etkinlikleri, yüzme sporu, üniversiteli, liseli ve ortaokullu gençlere yönelik hem sosyal faaliyet hemde çeşitli alanlarda destek kursları, kariyer günleri ve söyleşi programları gibi çeşitli hizmetler yer alacak.


Geçtiğimiz Temmuz ayında Karaman İl Temsilciliği görevine getirilen Hasan Aktaş ve ekibine başarılar dileyen TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Aktekke Camisi'nde meftun bulunan Mevlana Hazretleri'nin annesi Mümine Hatun'unda kabrini ziyaret ederek Karaman'dan ayrıldı. - KARAMAN

İstanbul, Türkiye, Karaman, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:01 Kaynak: İHA
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