Son Dakika Haberleri: TÜGVA heyetinden Bahçesaray'a ziyaret
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TÜGVA heyetinden Bahçesaray'a ziyaret

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Şube Başkanı Tamer Özsoy, Bahçesaray ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, gençlerle kamp ateşi yaktı.

TÜGVA heyetinden Bahçesaray'a ziyaret, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Van Şube Başkanı Tamer Özsoy, Bahçesaray ilçesinde ziyaretlerde bulunarak, gençlerle kamp ateşi yaktı.


TÜGVA Van Şube Başkanı Tamer Özsoy, beraberindekilerle Bahçesaray ilçesini ziyaret ederek, burada yapılan '3. İlçe Temsilcileri Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Tamer Özsoy, tüm çalışmalarını gençliğin geleceğe daha emin adımlarla yürümesi için yaptıklarını belirterek, "Gençlerimizin kendilerini çok iyi yetiştirmeleri gerekir. Derinlemesine okuma yapacağız. Entelektüel tarafımızı geliştireceğiz. Bir konuyla ilgili derinlemesine, detaylı çalışmalar yapacağız. Kendimizi belli alanlarda uzmanlaştıracağız. Kendimizi geliştirirsek Allah'ın izniyle hem dünyamızın hem de ahiretimizin kurtuluşuna vesile olur" dedi.


Toplantının ardından ilçedeki esnafı ziyaret eden Tamer Özsoy ve beraberindekiler, daha sonra kamp ateşi yakarak etrafında sohbet ettiler. - VAN

Bahçesaray, Türkiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 01:06 Kaynak: İHA
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