Son Dakika Haberleri: Tügva Hisarcık İlçe Temsilciliğine Caner Tevfik Tekin Getirildi

Tügva Hisarcık İlçe Temsilciliğine Caner Tevfik Tekin Getirildi

1 saat önce

KÜTAHYA (İHA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hisarcık İlçe Temsilciliğine Caner Tevfik Tekin'in atandığı bildirildi.

Tügva Hisarcık İlçe Temsilciliğine Caner Tevfik Tekin Getirildi, System.String[]
KÜTAHYA (İHA) – Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Hisarcık İlçe Temsilciliğine Caner Tevfik Tekin'in atandığı bildirildi.

Yeni TÜGVA Hisarcık İlçe Temsilcisi Caner Tevfik Tekin yaptığı açıklamada; "Geleceğimizin temel taşlarını oluşturacak olan gençlerimizin ahlaklı, sağlıklı, vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkan, manevi değerlere ve ihsana sahip, erdemli, basiret ve ferasetli gençlik için var gücümüzle gayret göstereceğiz. İlçe gençliğimize hayırlı olsun. Rabbim bu görevde bizleri utandırmasın" dedi. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:16 Kaynak: İHA

Türkiye, Hisarcık, Güncel
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