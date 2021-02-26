TÜGVA, Hocalı Katliamı'nı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde andı - Son Dakika

TÜGVA, Hocalı Katliamı'nı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde andı

26.02.2021 10:37
TÜGVA, Hocalı Katliamı'nı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde andı, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve Azerbaycan'dan temsilciler Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde andı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyeleri ve Azerbaycan'dan temsilciler Hocalı Katliamı'nda hayatını kaybedenleri Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde andı.

Sabah namazının ardından düzenlenen anmaya TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Azerbaycan Gence Milletvekili Nagif Hamzayev, Azerbaycan Gençlik Fondu Başkanı Ferit Cafarov ve Hocalı Katliamı'nın tanıklarından Hazangül Kahramanova ile bazı vakıf üyeleri katıldı.

TÜGVA Başkanı Eminoğlu, burada yaptığı konuşmada katliamın insanlık tarihinin kara lekelerinden olduğunu, vakıf olarak gençleri bilgilendirmeye ve bilinçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

TÜGVA İstanbul Temsilcisi Emrullah Şanlan ise 29 yıl önce Ermenistan'ın tüm savaş hukuku kurallarını ihlal ederek insanlığı gözleri önünde açık bir soykırım gerçekleştirdiğini belirtti.

Saldırılarda 83 çocuk, 106 kadın ve 70'den fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 Azerbaycan Türkünün katledildiğini kaydeden Şanlan, "Saldırılarda 487 kişi ağır yaralandı, bin 275 kişi rehin alındı. 150 kişi ise kayboldu. Yalnızca toprak işgaliyle yetinmeyen Ermeniler, yerli halkı çocuk, kadın, yaşlı demeden toplu şekilde katletmiş, esirlere acımasız işkenceler yaparak 20. yüzyılın en kanlı katliamlarından birine imza atmıştır." dedi.

Şanlan, 2008 ve 2018 yılları arasında Ermenistan'da cumhurbaşkanı olarak görev yapan Serj Sarkisyan'ın katliamın bir intikam saldırısı olduğunu açıkça dile getirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İnsan Hakları İzleme Örgütü, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Hocalı Katliamı'nda açıkça suçlu olarak Ermenistan'ı göstermektedir. Fakat Birleşmiş Milletler geçen yıllara rağmen henüz resmi bir karar almış değil. Birleşmiş Milletler'i en kısa zamanda Hocalı Katliamı'nı kınamaya ve asıl suçluyu görmeye davet ediyoruz. Bizde Türkiye Gençlik Vakfı olarak Hocalı katliamını kınıyor, unutmadığımızı ve Azerbaycanlı kardeşlerimizin dün olduğu gibi bugünde yanında olduğumuzu bildirmek istiyoruz."

Azerbaycan Gence Milletvekili Hamzayev de bu katliamı asla unutmayacaklarını ve tüm dünyanın kabul etmesi için çalışacaklarını söyledi.

Hamzayev, katliamın dünya kamuoyuna ulaştırılması konusunda da Türkiye'nin desteklerini de unutmayacaklarını dile getirerek, "Türk halkı her zaman olduğu gibi bizim yanımızda yer aldı. Gençliğinin desteğini gördük. Eminim ki Türk gençliğinin desteğini TÜGVA liderliğinde görmeye devam edeceğiz." dedi.

Azerbaycan Gençlik Fondu Başkanı Cafarov da Ermenistan'ın büyük devletlerin kışkırtmasıyla Türklere karşı defalarca katliam gerçekleştirdiğini söyledi.

Ermenistan'ın Karabağ Savaşı'nda da katliamlara devam etmek istediğini fakat izin verilmediğini aktaran Cafarov, "Sonuna kadar gitseydik Ermenistan diye bir devlet olmayacaktı ama biz onlara bize yaptığını yapmadık. Biz sivillere saldırmadık ama Ermeniler sivillerimize karşı füzeler kullandı, cinayetler işledi." diye konuştu.

"Çok çetin günlerdi"

Hocalı Katliamı'nın tanıklarından Kahramanova da 8 yaşındayken yaşadığı acıları ömrü boyunca unutamadığını gözyaşlarıyla ifade etti.

Katliamın toplumsal hafızada her zaman yer edeceğini dile getiren Kahramanova, "Çok çetin günlerdi. Hocalı faciasında ben atamı, annemi ve bacımı yitirdim. Atamın toprağını satmadığı, vatanını satmadığı için onu diri diri yaktılar. Atam 'Bu topraklar Ermenistan'ındır.' demesini istediler ama o demedi. Onun için diri diri yaktılar. Bugün bizim için gururlu bir gündür çünkü toprağımız azat oldu." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA, Hocalı Katliamı'nı Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi önünde andı - Son Dakika


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