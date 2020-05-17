TÜGVA İcathane Projesi uzaktan devam ediyor - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gençlerin bilim ve teknoloji alanında eğitim alarak kendilerini geliştirmeleri amacıyla düzenlenen İcathane Projesi, koronovirüs nedeniyle görüntülü yapılıyor.

TÜGVA Samsun şubesi bünyesinde bulunan icathane ile ücretsiz online atölye çalışmalarında öğrencilere, yazılım kodlama, 3D yazıcı ile endüstriyel tasarım ve robotik kodlama dersleri veriliyor.

TÜGVA Samsun Şubesi Temsilcisi Mustafa Demir, yaptığı açıklamada, milli teknoloji hamlesi kapsamında teknoloji tüketen değil, teknoloji üreten genç bir nesil yetiştirilmesi amacıyla Türkiye'yi ileriye taşıyacak TÜGVA icathane kapılarının koşulsuz şartsız tüm öğrencilere açık tutulduğunu söyledi.

Ortaokul ve lise öğrencilerine kodlama atölyesi, endüstriyel tasarım atölyesi ve robotik atölyesi kapsamında uzaktan eğitim verildiğini belirten Demir, "Bu eğitimlerimizde öğrencilerimize yaş gruplarına göre belirlenmiş müfredatımız dahilinde belirli programların nasıl kullanılacağını ve bu programda neler yapılabileceğini gösterip bol örnekler ve ödevler veriyoruz. Eğitimlerimizin pekiştirilmesi için çalışıyoruz." diye konuştu.