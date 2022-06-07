TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu - Son Dakika
Üye Girişi

TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu

07.06.2022 08:50
TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İcathanelerinde 36 hafta boyunca robotik kodlama eğitimi alan 120 kursiyer sertifika aldı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İcathanelerinde 36 hafta boyunca robotik kodlama eğitimi alan 120 kursiyer sertifika aldı.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye genelinde 40 merkezi bulunan TÜGVA İcathanelerinde, robotik kodlama ve endüstriyel tasarım alanında eğitim verildiğini belirterek, bu anlamda gençlere hayallerine giden yolda özgürce çalışabilecekleri bir ortam sunulduğunu aktardı.

Manisa, Denizli, Hatay ve Eskişehir olmak üzere bu yıl 11 ilde daha kurulan İcathanelerde aktif olarak 1500 öğrenciye eğiüim verildiğini bildiren Öndeş, merkezlerden bugüne kadar 1800'e yakın öğrencinin mezun olduğunu aktardı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan 120 öğrencinin TÜGVA Genel Merkezi'nde düzenlenen Türkiye finalinde sertifikalarını aldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Başkan Soyer, Almanya'ya Göç Sergisini Açtı Başkan Soyer, Almanya'ya Göç Sergisini Açtı Tekvando kuşak sınavında minikler yetenekleriyle göz doldurdu Tekvando kuşak sınavında minikler yetenekleriyle göz doldurdu
Kaynak: AA

Türkiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
08:48 Lewandowski'den Bayern yönetimine zehir zemberek sözler! "Kulüp beni zorla tutmak istiyor! Bunu gören hangi oyuncu Bayern'e gelmek isteyecek?"
08:44 Tepki çeken tavırları sebebiyle rolünü kaybetmişti! "Barış Akarsu Merhaba" filminden çıkarılan Aslı Bekiroğlu'nun yerine Almila Ada getirildi
01:00 Cumhurbaşkanı atama kararları yayınlandı: 1 ilin müftüsü görevden alınırken, 10 ilin müftüsü değişti
00:47 Tansu Çiller'den 6'lı masa eleştirisi: Bütün bunlar beni dehşete düşürüyor
00:26 Bakan Bilgin'den EYT'lileri heyecanlandıran açıklama: Mesafe kat ettiğimiz zaman kamuoyuyla paylaşacağım
00:11 Apple ürünlerine yüzde 20 zam geldi! En pahalısının değeri ise 10 asgari ücrete denk
00:09 Memur-Sen'den 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası ilişkin açıklama: Tazminat yansıtma oranlarında artış yapılmalı
23:40 İngiltere Başbakanı Boris Johnson, istifa baskıları altındaydı! Yapılan oylamada güvenoyu aldı
23:35 Tanju Özcan cumhurbaşkanı adayı olmak için izin istedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 08:55:09. #1.12#
SON DAKİKA: TÜGVA İcathanelerinde robotik kodlama eğitimi alan 120 kişi mezun oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement