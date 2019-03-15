Son Dakika Haberleri: Tügva İl Başkanı Murat Tuna: "Ezan, Tüm Müslümanların Kırmızı Çizgisidir"

Tügva İl Başkanı Murat Tuna: "Ezan, Tüm Müslümanların Kırmızı Çizgisidir"

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Başkanı Murat Tuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlığa ilişkin, "Ezan, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir" dedi.

Tügva İl Başkanı Murat Tuna:
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri İl Başkanı Murat Tuna, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlığa ilişkin, "Ezan, tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir" dedi.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kayseri Şubesi üyeleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Taksim'de düzenlenen Feminist Gece Yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlığa tepki gösterdi.

Cuma namazının ardından Hunat Camii önünde basın açıklaması yapan TÜGVA Kayseri İl Başkanı Murat Tuna, ezanın tüm Müslümanların kırmızı çizgisi olduğunu söyleyerek, "Ezan, inanlara kula kulluk etmeye yeltenmeyi aklının ucundan dahi geçirmeden evvel devreye girerek haklı oldukları takdirde onlara tüm dünyayı karşılarına alacak gücü bahşeden çağrıdır. Ezan, Mekke'nin, Horasan'ın, Buhara'nın ve Bağdat'ın, İstanbul'un ve Kırım'ın fetih mücadelesidir. Ezan, dünyanın her yerinde mazlumların tek silahı, tutsak ihvanın özgürlük türküsü, bu dünyanın çakılı manevi çivisi ve tüm Müslümanların kırmızı çizgisidir. 8 Mart Dünya Kadınlar günü dolayısıyla düzenlenen feminist gece yürüyüşünde ezana yapılan saygısızlık, bu duygu ve düşüncelerimiz göz önünde bulundurulduğunda açık bir şekilde görüleceği üzere asla kabul edilebilir değildir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:42 Kaynak: İHA

Dünya Kadınlar Günü, Kayseri, Güncel
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