TÜGVA İl Temsilciliği eğitimlerini sürdürüyor - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Eskişehir İl Temsilciliği tarafından gençlere yönelik yürütülen eğitimler devam ediyor.

Eskişehir İl Temsilciliği tarafından 3 ayların başlaması ile birlikte Namaz Gönüllüleri Platformunun eğitmenleri Prof. Dr. Kerim Buladı, Ramazan Kayan, Abdullah Yıldız ve Abdülhamit Kahraman ile beraber 16 lise, 14 ortaokul, 4 öğrenci yurdu ve Beylikova ilçesinde 2 salon programı yaparak gençlere "Üç Aylar ve Dinin Direği Namaz" konulu konferans gerçekleştirdi.

Eskişehir İl Başkanı Ramazan Anıl, gençlere yönelik çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, Eskişehir'de ulaşılmadık genç kalmayana kadar çalışmayı sürdüreceklerini bildirdi.