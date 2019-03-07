Son Dakika Haberleri: Tügva İl Temsilcisi Demir: "Yenilikçi ve Nitelikli İnsan Kıymetinin Oluşumuna Katkı Sağlıyoruz"

Tügva İl Temsilcisi Demir: "Yenilikçi ve Nitelikli İnsan Kıymetinin Oluşumuna Katkı Sağlıyoruz"

1 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

Tügva İl Temsilcisi Demir:
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Samsun İl Temsilcisi Mustafa Demir, gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak için çalıştıklarını söyledi.

TÜGVA Samsun İl Temsilciliğince ilçe temsilciliği görevlerine atamalar gerçekleştirildi. Atamalar hakkında konuşan Mustafa Demir, ideal bir gençlik yetişmesi için, vakıf olarak çeşitli projelere ve faaliyetlere imza attıklarını belirtti. Demir ayrıca, gençliğin sosyal, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve manevi gelişimlerini gözeterek, kendini devamlı geliştiren, kültürel birikime önem veren, yenilikçi ve nitelikli insan kıymetinin oluşumuna katkı sağlamak için çalıştıklarını ifade etti. Bu doğrultuda yeni atamaların yapıldığını kaydeden Demir, görev alan arkadaşları tebrik ederek başarılı projelere imza atmaları temennisinde bulundu. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:55 Kaynak: İHA

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