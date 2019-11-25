Son Dakika Haberleri: TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti
Son Dakika Güncel TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti - Son Dakika

TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti

7 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti.

TÜGVA il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman il yönetimi, AK Parti Milletvekili Ziver Özdemir'i ziyaret etti.

TÜGVA Batman Temsilcilisi Mehmet Onutçu ziyaret ettiği Özdemir'e üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik projeleri ve yürütükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Özdemir, gençlere yönelik projelerin öncelikleri olduğunu belirterek, bu tür projelere destek vereceklerini söyledi.

Onutçu, Batman Milletvekili Özdemir'e "Kur'an'ı Kerim'den 40 ders" kitabını ve Fikirname dergisini hediye

etti.

Ziver Özdemir, Milletvekili, AK Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:38 Kaynak: AA
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