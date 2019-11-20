Son Dakika Haberleri: TÜGVA il yönetimi Batman Valisi Şahin'i ziyaret etti
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TÜGVA il yönetimi Batman Valisi Şahin'i ziyaret etti

6 saat önce

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Mehmet Onutçu, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

TÜGVA il yönetimi Batman Valisi Şahin'i ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İl Başkanı Mehmet Onutçu, Vali Hulusi Şahin'i ziyaret etti.

Beraberinde ilçe temsilcileriyle Vali Şahin'i makamında ziyaret eden Onutçu, Şahin'e kitap hediye etti.

Vali Şahin, gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirterek, gençlere yönelik her türlü projeye destek sunduklarını söyledi.

Üniversite, lise ve ortaokul öğrencilerine yönelik projeleri hakkında Vali Şahin'e bilgi veren Onutçu, gençlerin ileride daha aktif ve verimli bireyler olması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 09:04 Kaynak: AA
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