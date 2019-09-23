Son Dakika Haberleri: TÜGVA ilçe başkanlığına Atalay atandı
Son Dakika Güncel Haber

TÜGVA ilçe başkanlığına Atalay atandı

1 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz yıllarda kurulan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe başkanlığına Eczacı Mustafa Vakkas Atalay atandı.

TÜGVA ilçe başkanlığına Atalay atandı, System.String[]

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde geçtiğimiz yıllarda kurulan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ilçe başkanlığına Eczacı Mustafa Vakkas Atalay atandı.


Geçtiğimiz yerel seçimlerde AK Parti'den Gölbaşı Belediye Başkanı Aday Adayı olan Mustafa Vakkas Atalay, TÜGVA Genel merkezi tarafından ilçe başkanlığına getirildi. Atalay, yetki belgesini TÜGVA Adıyaman il Başkanı İdris Toprak'tan aldı. Göreve başlayan Atalay, "TÜGVA, dünya üzerinde iyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme amacıyla kurulmuş yeni nesil bir gençlik vakfı olan Türkiye Gençlik Vakfıdır. Bizlerde vakfımızın misyonuna uygun projeler yaparak ilçemizde çeşitli aktivitelerde bulunmayı hedefliyoruz. Bizleri bu göreve layık gören herkese teşekkür diyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 05:57 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çekya Başbakanı, çözüm için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret etti
Yavaş'tan makam aracı açıklaması: Plakaları internetten yayınlayacağız Anadolu Efes'in yıldızı Larkin, milli takım forması giydi AK Partili Canikli'den CHP'ye IMF tepkisi: IMF özlemi kıyıya vurdu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 19:19:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜGVA ilçe başkanlığına Atalay atandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]