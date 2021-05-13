TÜGVA ile Uluslararası Demokratlar Birliğinin "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesi başladı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliğince (UID), "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganıyla başlatılan projeyle gurbetçilerle Türkiye arasında kardeşlik köprüleri kurulması hedefleniyor.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye karşı ülke genelinde alınan tedbirler gereğince bu bayram, aile ve akraba ziyaretleri gerçekleştirilemeyecek. Eski bayramlaşmaların özlendiği günlerde, TÜGVA ile UID, çocukların bayram sevincini ve heyecanını yaşamalarını hedefledi.

Avrupa'dan 11 ülke ve 33 bölge ile Türkiye'den 33 ilin kardeş ilan edildiği "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" projesinin ilk ayağı bayramlaşma etkinliği olarak gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamındaki etkinlikte, özellikle yetim ve öksüz, şehit ile gazi yakını, hastanede tedavi gören çocuklar başta olmak üzere on binlerce çocukla bayramlaşma yapılıyor. Etkinlik kapsamında TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ve UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak bayram tebrik kartı çocuklara verilirken, şeker ve çikolata ikram ediliyor.

İki genel başkanın kaleme aldığı ortak bayram mesajında, " Ramazan Bayramı'nızı en içten dileklerimizle tebrik ederiz. Bayramın sizlere, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Rabbimizden niyaz ederiz. Bu vesileyle Avrupa'daki vatandaşlarımızla Türkiye arasında kurulu olan kardeşlik bağının daha da güçlenerek devam etmesini temenni ederiz." ifadeleri yer aldı.

Ramazan Bayramı'nın 3. günü, Avrupa ve Türkiye arasında dijital bayramlaşma programı gerçekleştirilecek. Programa iki genel başkanın yanı sıra Avrupa ve Türkiye'nin farklı şehirlerinden çocuklar, aileleriyle katılacak.