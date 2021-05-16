TÜGVA İmranlı ilçesindeki 15 çocuğa yardımda bulundu - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) "Avrupa'dan Türkiye'ye Gönül Köprüsü" sloganı ile Sivas'ın İmranlı ilçesindeki 15 çocuğa yardım yaptı.

Proje kapsamında Almanya'nın Rhein Saar bölgesi ile Sivas kardeş ilan edildi.

TÜGVA İmranlı İlçe Temsilcisi Furkan Alan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ile UID Genel Başkanı Köksal Kuş'un ortak tebrik mesajının yer aldığı kartları ve maddi yardımları ilçedeki ihtiyaç sahibi çocukların evlerine ulaştırdı.

Projeyle alakalı açıklamada bulunan TÜGVA Sivas İl Temsilcisi Burhan Yılmazer, salgın sebebiyle buruk geçen Ramazan Bayramı'nda TÜGVA ve UID işbirliğinde gönüllere dokunan bir kardeşlik projesine imza attıklarını söyledi.

Yılmazer, projeye katkılarından dolayı TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, UID Genel Başkanı Köksal Kuş, Rhein Saar Bölge Başkanı Süleyman Okatar ve Halkla İlişkiler Başkanı Levent Çınar'a teşekkür etti.

Ziyarete İlçe Milli Eğitim Müdürü Şafak Turan da eşlik etti.