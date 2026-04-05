TÜGVA İstanbul'dan seher vakti buluşması: 1453 genç Dolmabahçe Camii'nde
TÜGVA İstanbul’dan seher vakti buluşması: 1453 genç Dolmabahçe Camii’nde

TÜGVA İstanbul’dan seher vakti buluşması: 1453 genç Dolmabahçe Camii’nde
05.04.2026 09:57
TÜGVA İstanbul’dan seher vakti buluşması: 1453 genç Dolmabahçe Camii’nde
İstanbul’da anlamlı bir buluşmaya imza atan TÜGVA İstanbul, seher vaktinde 1453 gençle Dolmabahçe Camii’nde bir araya geldi. İstanbul’un 39 ilçesinden gelen gençler, aynı safta buluşarak sabah namazını birlikte eda etti.

Sabah namazının ardından camiyi dolduran gençler hep birlikte salavatlar getirip dua etti. Programda, Hz. Ebu Bekir’in sadakat, teslimiyet ve dava bilinci hatırlatılarak gençliğe örnek bir duruş vurgusu yapıldı.

"BU GENÇLİK YARININ GÜÇLÜ TÜRKİYE'SİNİ İNŞA EDECEK"

Programa katılan TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci konuşmasında, gençlerle aynı safta buluşmanın sadece bir namaz değil, aynı zamanda bir istikamet ve birlik mesajı olduğunu ifade ederek, “Bu safta duran gençlik; inancıyla, ahlakıyla ve duruşuyla yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecek” dedi.

İSTANBUL İL BAŞKANI ÇİÇEN: KARDEŞLİĞİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen ise konuşmasında, seher vaktinde bir araya gelen bu gençliğin sadece bir kalabalık değil, bir bilinç ve bir dava şuuru taşıdığını vurgulayarak, “Bu buluşma; kardeşliğin, fedakârlığın ve aynı ideal etrafında kenetlenmenin en güzel göstergesidir. İstanbul’un dört bir yanından gelen gençlerimizle kurduğumuz bu gönül bağı, yarınlara dair en büyük umudumuzdur” ifadelerini kullandı.

HAFIZALARDA YER EDEN BULUŞMA

Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde gerçekleşen program, birlik, kardeşlik ve maneviyat vurgusunun ön plana çıktığı anlamlı bir buluşma olarak hafızalarda yer etti.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Atakan Mercan Atakan Mercan:
    Bunlar mı gelecek belirleyecek? 58 26 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    yok Otel odalarındakiler belirleyecek:)))) 14 17
    Mahmut EFE Mahmut EFE:
    Artan dogalgaz, elektrik, akaryakıt zamlarından sonra camide yaşamaya başlamışlar 15 9
    Szka788304 Szka788304:
    konserlerden sonra gelecek belirlemeye parise gittiler belediye fatura geleceğini planladılar 11 8
    Hayrettin Yücel Hayrettin Yücel:
    en güzel cevabı Mahmut EFE vermiş hayatı beleşe getirenler fotoğraf az olmuş sanki biraz daha ataydın eyiydi:))))) 11 6
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    mahmut nasılki siz her zaman myhanede iseniz bu gençler de Her zaman camideler 6 1
  • Kemal Kemal:
    Allah sayınızı artırsın 23 47 Yanıtla
  • Mehmet Arslan Mehmet Arslan:
    Akıl ve bilim yolunu izlemeyen bir millet yolunu kaybeder... 50 9 Yanıtla
    Szka788304 Szka788304:
    dinden uzaklaşan bir okumuş toplumun sonuçları ortada 12 2
    Cüneyt ertaç Cüneyt ertaç:
    Norveç ateist dolu o zaman norveç in refah seviyesi neden yüksek aktröl? 4 6
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    norveçe kadar gitmene gerek yok yedi asır dünyayı adaletle yönetmiş osmanlıya bakman yeterli 5 2
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    İlim ilim bilmektir ilim kendin bilmektir sen kendini bilmezsin bu nice okumaktır Okumanın manası kişi hakkı bilmektir sen okudun bilmezsin ha bir kuru emektir 4 0
  • Ayhan Tezcan Ayhan Tezcan:
    maşallah maşallah berekeallah 19 27 Yanıtla
  • Yarengüme Yarengüme:
    İki yol var: Ay'a/yaya 15 11 Yanıtla
    Selami Karagülle Selami Karagülle:
    O yüzden 80 yıldır yaya gidiyorduk şimdi aya gidiyoruz içp içp evin yolunu bulamayanlar aya gidecekmiş:))))))) 3 2
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da 200 kilo kaçak ete el konuldu Ordu'da 200 kilo kaçak ete el konuldu
Kaş’ta Denizin Rengi Değişti Kaş'ta Denizin Rengi Değişti
Irak’ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı Irak'ta ABD’li şirketin işlettiği petrol sahasına İHA saldırısı
Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK’den gelen haberle sarsıldı Cezaevinden tahliye olan Mert Hakan Yandaş, PFDK'den gelen haberle sarsıldı
İsrail’de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi İsrail'de savaş karşıtı gösteriye polis müdahalesi
Barcelona nisan ayında şampi... Barcelona nisan ayında şampi...
DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı DMM, F-15 savaş uçağının Türk yapımı sistemle vurulduğu iddialarını yalanladı
Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım Ünlü oyuncu Bahar Şahin’den olay itiraf: Serenay Sarıkaya için hapis yatarım
İnfial yaratan F-15 iddiası Türkiye’den jet yalanlama geldi İnfial yaratan F-15 iddiası! Türkiye'den jet yalanlama geldi
Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti Kardeşinin cenazesinde kalp krizi geçiren kadın, hayatını kaybetti
İtalya’da dev havalimanlarında yakıt krizi: 9 Nisan’a kadar kısıtlama İtalya’da dev havalimanlarında yakıt krizi: 9 Nisan’a kadar kısıtlama
Tarsus’ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı Tarsus'ta kayıp genç akıntıya böyle kapıldı: Son görüntüleri ortaya çıktı
İran, ABD ve İsrail’le işbirliği yapan 100’den fazla kişinin mal varlığına el koydu İran, ABD ve İsrail'le işbirliği yapan 100'den fazla kişinin mal varlığına el koydu
Trump’ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor Trump'ın hastaneye kaldırıldığı iddiaları sonrası herkes bu görüntüyü konuşuyor
ABD, İran’da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı ABD, İran'da düşürülen F-15 savaş uçağının 2 pilotunu operasyonla kurtardı
Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı 3 kişi hayatını kaybetti Kontrolden çıkan araç ağaca çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti
İran’dan ABD ve İsrail’e “büyük sürpriz“ uyarısı İran'dan ABD ve İsrail'e "büyük sürpriz" uyarısı
İstanbul’da sis etkili oluyor İstanbul'da sis etkili oluyor
Bartın’da iki grup arasında “Kıza laf attın“ kavgası Bartın'da iki grup arasında "Kıza laf attın" kavgası
Film gibi olay Anne üvey oğluna isyan etti: Büyüttük nankör çıktı Film gibi olay! Anne üvey oğluna isyan etti: Büyüttük nankör çıktı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor

07:37
İlk kez görüntülendi Mücteba Hamaney operasyon odasında
İlk kez görüntülendi! Mücteba Hamaney operasyon odasında
06:17
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
Savaşın seyrini değiştirecek iddia: Kendi askerlerini bombaladılar
03:42
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
Dünyaya Mescid-i Aksa çağrısı: Bir an önce harekete geçin
01:38
Artvin’de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
Artvin'de 70 metrelik duvardan düşen kişi hayatını kaybetti
01:09
Araç karşı şeride geçti Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
Araç karşı şeride geçti! Katliam gibi kazada 4 kişi feci şekilde can verdi
23:42
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
ABD basını duyurdu: Türkiye ve 2 ülke savaşı durdurmak için çalışıyor
23:15
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
Sergen Yalçın: Emek çalmaktır bu
23:02
Ertan Torunoğulları’ndan Galatasaray’a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
Ertan Torunoğulları'ndan Galatasaray'a: Kavga gerekiyorsa gerekeni yaparız
22:53
Agbadou’dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir
Agbadou'dan penaltı kararına tepki: Dürüstçe kazanarak da şampiyon olunabilir
22:23
Beşiktaş’tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
Beşiktaş'tan derbi sonrası üst üste paylaşımlar
22:16
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
Beşiktaş taraftarları derbiyi bırakıp birbirini yumrukladı
22:06
Fenerbahçe, Galatasaray’ın kaybettiği haftada Beşiktaş’ı uzatmalarda devirdi
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada Beşiktaş'ı uzatmalarda devirdi
21:56
Fenerbahçe’nin iptal edilen golü geceye damga vurdu
Fenerbahçe'nin iptal edilen golü geceye damga vurdu
21:40
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
Köprüden nehre atlayan şahsı ekipler kurtardı
21:38
İran’dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
İran'dan düşürülen askeri uçakta ABD askerine ait vücut parçasının tespit edildiği iddiası
20:49
Trump, İran’a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
Trump, İran'a Hürmüz Boğazı için verdiği süreyi uzattı
19:28
İran, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
İran, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması için savaş tazminatı talep etti
18:59
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu Savaş bir anda şiddetlendi
İran, dört ülkeyi aynı anda vurdu! Savaş bir anda şiddetlendi
