TÜGVA İzmir'den "Bir ağaç bin nefes" projesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş, vakıflarının "Bir ağaç bin nefes" projesi ile fidan dikme kampanyasına destek olacağını bildirdi.

Mesut Öndeş, yaptığı yazılı açıklamada, İzmir'de 21 ilçede temsilciliği bulunan vakfın, birçok sosyal sorumluluk projesine imza attığını belirtti.

Son günlerde yaşanan orman yangınlarının kendilerini derinden üzdüğünü aktaran Öndeş, şu ifadeleri kullandı:

"Biz TÜGVA olarak gençlerimizi her alanda geliştirmeyi kendimize misyon edindik. Gençlerimizin bugününü ve geleceğini etkileyen her olayda üzerimize düşeni yapmak için gayret gösteriyoruz. Bu sebeple yok olan ağaçlarımızın yerine daha fazla ağaç dikerek gençlerimize daha güzel bir gelecek sunma noktasında devletimize destek olacağız. Ortaokul, lise ve üniversite öğrencileriyle gerçekleştirdiğimiz bir çok sosyal sorumluluk projesinde olduğu gibi 'Bir ağaç, bin nefes' projemizde de yine gençlerimizle birlikte hareket edeceğiz. Gençlerimizle birlikte gidip ağaçlandırma yapacağız."