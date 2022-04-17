TÜGVA İzmir Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika
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TÜGVA İzmir Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

17.04.2022 23:11
TÜGVA İzmir Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak Mescid-i Aksa'ya girmesini protesto etti.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İzmir İl Temsilciliği, İsrail güvenlik güçlerinin şiddet kullanarak Mescid-i Aksa'ya girmesini protesto etti.

Bilal Saygılı Camisi önünde teravih namazı sonrası toplanan grup adına açıklama yapan TÜGVA İzmir Üniversite Koordinatörü Abdülhamid Kahraman, Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı'nın bu sene ramazan ayına denk geldiğini, siyonist ideolojiye boğulmuş bazı grupların Mescid-i Aksa'da kurban kesmek istediğini belirtti.

Hahamlar ve radikal grupların Silsile Kubbesi'nde kurban takdimi çağrıları yaparak uygulamaya çalıştığını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"Bu kirli emeller neticesinde Mescid-i Aksa'yı işgal girişiminde bulundular. Resulullah'ın Miraca yükseldiği o mübarek beldede, Müslümanları yerlere düşürmeye niyet eden İsrail, yine Müslümanlara zulmetti. Öyle ki şeytanların bağlandığı mübarek ramazanda, şeytanlardan daha büyük şeytanlık yaptı. Herkesin kendine yakışanı yaptığı dünya imtihanında, İsrail yine kendisine yakışanı yaptı. Çocuklara, kadınlara ve yaşlılara şiddet uyguladı. ve hatta masumları öldürdü. Müslümanların kutsal mabetlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı yine Müslümanların kutsal günleri olan ramazan ayında işgale girişti."

Kahraman, İsrail'in son saldırısı neticesinde yaralanan ve ölenlerin bulunduğunu kaydederek, "İlk kıbleyi namusu olarak görüp etten duvar ören kardeşlerimiz var. Ümmetin çocukları öldürülüyor. İnsanlık tarihinin en büyük zulümlerinden biri işlenmeye devam ediyor. Dünya ise kendine yakışanı yapıyor, dünya sessiz." ifadelerini kullandı.

TÜGVA İzmir İl Temsilcisi Mesut Öndeş'in de katıldığı eylem, açıklamanın ardından sona erdi.

TÜGVA İzmir Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki
TÜGVA İzmir Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜGVA İzmir Temsilciliğinden İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa baskınına tepki - Son Dakika


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