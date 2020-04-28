TÜGVA Kırşehir Temsilciliği'nden Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a destek - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilcisi ve Eğitime Destek Platformu Kırşehir Sorumlusu Sergen Özdemir, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimler tarafından hedef alınmasına tepki gösterdi.

Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, Erbaş'ın, zina ve eş cinselliğe yönelik Kur'an-ı Kerim'i referans alan sözlerinin, kötü niyetli çevreleri rahatsız ettiğini, durumun bilinçli olarak hakikatten saptırıldığını belirtti.

Milletin feraseti ile konunun gerçek yüzünün anlaşılarak, sosyal platformlarca kısa sürede gereken tepkinin verildiğini anımsatan Özdemir, nefret dolu açıklamaları yapanların, aslında Erbaş'ı değil, İslam'ı ve inanan insanları hedef aldıklarını vurgulayarak, "Biz Kırşehir Eğitime Destek Platformu olarak Diyanet İşleri Başkanımızın yanında olduğumuzu ifade ediyoruz. İnançlı insanlarımızın yüreğini yaralayan, İslam'ı ve Müslümanları hedef alan İnsan Hakları Derneği ile Ankara ve İzmir Barolarını şiddetle kınıyoruz." ifadelerini kullandı.