TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden çocuklara ücretsiz yaz okulu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği, çocuklara ücretsiz yaz okulu programı düzenleyecek.
İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu programının 20 Haziran-10 Ağustos arasında gerçekleştirileceği belirtildi.
Programın ücretsiz olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Ortaokullu öğrencilerin heyecanla beklediği yaz okulu programımıza 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerimiz başvuru yapabilecek. Yaz okulumuzda Kuran-ı Kerim, siyer, değerler eğitimi ve ilmihal, spor, yüzme kursu, pikniğin de yer aldığı 6 haftalık bir eğitim programı olacak. Tüm kardeşlerimizi yaz okulumuza bekliyoruz."
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