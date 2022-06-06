TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden çocuklara ücretsiz yaz okulu - Son Dakika
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TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden çocuklara ücretsiz yaz okulu

06.06.2022 13:19
TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden çocuklara ücretsiz yaz okulu

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği, çocuklara ücretsiz yaz okulu programı düzenleyecek.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kırşehir İl Temsilciliği, çocuklara ücretsiz yaz okulu programı düzenleyecek.

İl Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, yaz okulu programının 20 Haziran-10 Ağustos arasında gerçekleştirileceği belirtildi.

Programın ücretsiz olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ortaokullu öğrencilerin heyecanla beklediği yaz okulu programımıza 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerimiz başvuru yapabilecek. Yaz okulumuzda Kuran-ı Kerim, siyer, değerler eğitimi ve ilmihal, spor, yüzme kursu, pikniğin de yer aldığı 6 haftalık bir eğitim programı olacak. Tüm kardeşlerimizi yaz okulumuza bekliyoruz."

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Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden çocuklara ücretsiz yaz okulu - Son Dakika

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