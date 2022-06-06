"Ortaokullu öğrencilerin heyecanla beklediği yaz okulu programımıza 5, 6, 7 ve 8. sınıf ortaokul öğrencilerimiz başvuru yapabilecek. Yaz okulumuzda Kuran-ı Kerim , siyer, değerler eğitimi ve ilmihal, spor, yüzme kursu, pikniğin de yer aldığı 6 haftalık bir eğitim programı olacak. Tüm kardeşlerimizi yaz okulumuza bekliyoruz."

Kaynak: AA

Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › TÜGVA Kırşehir Temsilciliğinden çocuklara ücretsiz yaz okulu - Son Dakika

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