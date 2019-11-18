Son Dakika Haberleri: Tügva Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir Açıklaması
Son Dakika Güncel Tügva Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir Açıklaması - Son Dakika

Tügva Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir Açıklaması

6 saat önce

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) İl Temsilciliği İsrail zulmüne karşı basın açıklaması düzenleyip İsrail Bayrağını yırttı.

Tügva Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir Açıklaması, System.String[]

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) İl Temsilciliği İsrail zulmüne karşı basın açıklaması düzenleyip İsrail Bayrağını yırttı.


Cacabey Meydanında yapılan açıklamada konuşan Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, "Siyonist terör çetesi İsrail'in son günlerde, Gazze'ye yönelik artan hain saldırıları sonucu, yüreklerimizi derinden sarsan kayıpların haberini almış bulunmaktayız. Terör örgütü İsrail'e karşı yiğitçe savaşan, ilk kıblemizin bulunduğu mukaddes toprakların namusu için canını hiçe sayan yiğit kardeşlerimizin şehadet muştularını alıyoruz"dedi.


İnsanlık tarihinin gördüğü zulümlerden birinin Filistin'de işlenmeye devam ettiğini ifade eden Özdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı, tüm mazlumların ümidi olan Türkiye'den bir ses, bir nefes, bir yumruk olmanın niyazı içindeyiz. Türkiye, tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir" - KIRŞEHİR

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 02:34 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bangladeş, fiyatı 2 ayda 8 kat artınca Türkiye dahil 4 ülkeden soğan ithal etmeye başladı
Erdoğan'dan olay yaratacak petrol çıkışı: Birileri paylaşım içinde, bizim önümüze de getirdiler Suriye'de devriye atan Türk askerlerine teröristler molotof kokteyl ile saldırdı Manchester Cityli Laporte, Kapadokya'yı ziyaret etti!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 20:41:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tügva Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir Açıklaması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]