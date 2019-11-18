Tügva Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir Açıklaması

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir Türkiye Gençlik Vakfı (Tügva) İl Temsilciliği İsrail zulmüne karşı basın açıklaması düzenleyip İsrail Bayrağını yırttı.



Cacabey Meydanında yapılan açıklamada konuşan Kırşehir Temsilcisi Sergen Özdemir, "Siyonist terör çetesi İsrail'in son günlerde, Gazze'ye yönelik artan hain saldırıları sonucu, yüreklerimizi derinden sarsan kayıpların haberini almış bulunmaktayız. Terör örgütü İsrail'e karşı yiğitçe savaşan, ilk kıblemizin bulunduğu mukaddes toprakların namusu için canını hiçe sayan yiğit kardeşlerimizin şehadet muştularını alıyoruz"dedi.



İnsanlık tarihinin gördüğü zulümlerden birinin Filistin'de işlenmeye devam ettiğini ifade eden Özdemir, açıklamasını şöyle sürdürdü;



"Dünyanın sessiz kaldığı bu acı hadiseye karşı, tüm mazlumların ümidi olan Türkiye'den bir ses, bir nefes, bir yumruk olmanın niyazı içindeyiz. Türkiye, tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek; din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir" - KIRŞEHİR