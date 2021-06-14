TÜGVA Kütahya İl Divan Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kütahya İl Temsilciliğinin Haziran Ayı Genişletilmiş İl Divan Toplantısı yapıldı.

TÜGVA İl Temsilcisi Orhan Yener Kaytancı, temsilcilik binasındaki toplantıda yaptığı konuşmada, vakıf olarak yeni neslin en iyi şekilde yetişmesine katkı sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Yaz döneminde gençlere yönelik birçok çalışma yapacaklarını belirten Kaytancı, "İyi ve güzele dair ne varsa savunan, her daim hakkın ve adaletin tarafında olacak bir nesil yetiştirme düsturu ile hareket ederek vakfımızın amaçlarına katkı sağlayarak gençliğimize faydalı olmaya çalışıyoruz. Çıktığımız bu yolda bize destek veren, bizi yalnız bırakmayan yol arkadaşlarımıza teşekkürü borç biliyorum." dedi.

Toplantıda, il divanında yeni görev değişiklikleri ve atamalar gerçekleştirildi.