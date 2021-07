TÜGVA Malatya'da 3. Olağan İl Genel Kurulu gerçekleştirdi - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı ( TÜGVA ) İl Temsilcisi Mesut Demir 'in görev süresinin dolması sebebiyle genel kurul yapıldı. Gerçekleştirilen kurul sonrası güven tazeleyen Mesut Demir, yeniden temsilci seçildi.

TÜGVA Malatya İl Temsilcisi Mesut Demir, "İlk günkü heyecanla görevimize devam edeceğiz. Malatya temsilciliğimizi daha yukarılara taşımak için teşkilatımız ile elimizden geleni yapacağız. Birçok proje ve çalışmalarla yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Pandemi nedeniyle zor bir süreçten geçtik. Devletimizin aldığı kararlar neticesinde bu sorunu da aşmak üzereyiz. Yeni normalleşme ile birlikte daha fazla projelerle gençlerimize her alanda destek sağlamaya gayret edeceğiz. Biz TÜGVA olarak; gençliğimizin başıboş geçeceğini bize dayatan yaklaşımlara rağmen, inanmışlık ve azim içinde genç tanımını değiştirmek adına yola çıktık. Bizler öyle inanıyoruz ki insanın olduğu her yer bizim yanı başımızdır. Semerkand'dan Saraybosna'ya Kudüsten Batum'a, Kıbrıstan Kırım'a tüm İslam coğrafyasının derdiyle dertlenen gençlerimiz ile Kuran ve sünnet ışığında, Hz.Mevlana 'nın, Emir Sultanın, Akşemsettin'in irfanının bilinciyle İslam sancağını son nefesimize kadar bir an bile durmadan yeryüzünün her bir köşesine taşıyana kadar bıkmadan, usanmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz. 3. Olağan Genel Kurulumuzun hayırlara vesile olmasını cenabı haktan niyaz eder, katılımlarınızdan ötürü şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Kurula, Malatya Valimiz Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu, Ak Parti MKYK üyeleri Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Ak Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ak Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Ak Parti Yeşilyurt ilçe Başkanı Muhammet Yalçınkaya, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Özlem Pelitoğlu,Ak Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Sinan Özhüsrev,Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, TÜGVA Genel Başkan Yardımcıları, sivil toplum kuruluşları ile çok sayıda genç katıldı. - MALATYA