TÜGVA Mardin Temsilciliği lise öğrencilerine yönelik "Kudüs dersleri" programı hazırladı - Son Dakika

Türkiye Gençlik Vakfı Mardin İl Temsilciliğince lise öğrencilerine yönelik "Kudüs dersleri" programı hazırlandı.

TÜGVA Mardin İl Temsilcisi Muhyettin Ertaş, "Kudüs dersleri" programında Kudüs konusunda uzman isimler tarafından çevrim içi olarak eğitim verileceğini belirtti.

Lise öğrencilerine Kudüs konusunda hazırlamanın gençleri bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından önemli olduğunu düşündüklerini ifade eden Ertaş, "Temel amacımız kanayan yaramız Kudüs'ün bizim için neden önemli olduğu ve yapılan haksızlıklar konusunda farkındalık oluşturmak." dedi.

Sunum atölyeleri ile gençlerin sunum becerilerini geliştirip Kudüs konusunda bulundukları illerde öğrendiklerini başkalarına aktarmalarını sağlayacaklarını dile getiren Ertaş, "Program sonunda yapacağımız sınavla bir kardeşimizi Kudüs'e göndermeyi planlıyoruz. Ayrıca bisiklet ve tablet ödüllerimiz de olacak. Programımız çevrim içi olacağından, programa Türkiye'nin her yerinden başvuru yapılabilir. Lise öğrencileri TÜGVA'nın sosyal medya hesapları üzerinden programa başvurabilirler." diye konuştu.

Ertaş, kayıtların 29 Temmuz'a kadar süreceğini aktardı.