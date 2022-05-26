TÜGVA Marmara Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Güler'den Rektör Tabakoğlu'na ziyaret

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Marmara Bölgesi Teşkilat Koordinatörü Murat Güler ve Vakfın Edirne İl Temsilcisi Recep Peçe, Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Güler ve Peçe, vakfın çalışma ve faaliyetleri hakkında Rektör Tabakoğlu'na bilgiler verdi.

Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, gençlerin gelişimine katkı sağlayacak projeler üzerine vakıf temsilcileri ile karşılıklı fikir alışverişinde bulundu.

Sivil toplum kuruluşları ve üniversite iş birliğinin önemine vurgu yapan Tabakoğlu, üniversite olarak gençlerin bilimsel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinlikler yapmaya büyük önem verdiklerini dile getirdi.

Tabakoğlu, Güler ve Peçe'ye teşekkür ederek bundan sonraki süreçte de iş birliklerinin devam edeceğini belirtti.